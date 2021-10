Manchin qualifie avec mépris Sanders de « socialiste indépendant autoproclamé »

Le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin a répondu vendredi aux critiques du sénateur Bernie Sanders, I-Vt., déclarant avec dérision qu’il n’allait pas recevoir les ordres de marche d’un socialiste.

« Le Congrès doit procéder avec prudence sur toute dépense supplémentaire et je ne voterai pas pour une expansion imprudente des programmes gouvernementaux », a écrit Manchin dans un communiqué. « Aucun éditorial d’un socialiste indépendant autoproclamé ne changera cela. »

Sanders avait rédigé un éditorial appelant chaque démocrate à soutenir le programme Build Back Better du président Biden.

« Un sondage après sondage montre un soutien écrasant pour cette législation », a écrit Sanders dans l’éditorial de Charleston Gazette-Mail. « Pourtant, le problème politique auquel nous sommes confrontés est que dans un Sénat à 50-50, nous avons besoin que chaque sénateur démocrate vote » oui « . Nous n’en avons plus que 48. Deux sénateurs démocrates restent dans l’opposition, dont le sénateur Joe Manchin. »

Manchin a déclaré que Sanders n’avait « aucune relation avec l’État », ajoutant que ses remarques ne marquaient pas la « première fois qu’un étranger tentait de dire aux Virginie-Occidentaux ce qui était le mieux pour eux ».

« Des millions d’emplois sont ouverts, les chaînes d’approvisionnement sont tendues et les taxes inflationnistes inévitables épuisent les salaires durement gagnés des travailleurs alors que le prix de l’essence et de l’épicerie continue de grimper », a déclaré Manchin, accusant Sanders d’essayer de « jeter plus d’argent sur un déjà économie surchauffée tandis que 52 autres sénateurs ont de sérieuses inquiétudes à propos de cette approche. »

Dans son éditorial, Sanders, qui a fait pression à plusieurs reprises sur Manchin pour aider à faire adopter le programme de Biden, a décrit le Build Back Better Act de 3 500 milliards de dollars comme « une opportunité historique de soutenir les familles de travailleurs de Virginie-Occidentale, du Vermont et de l’ensemble du pays et de créer une politique qui fonctionne pour tous, pas seulement pour quelques-uns. »

Sanders a tenu des conférences de presse ciblant Manchin et le sénateur démocrate de l’Arizona Kyrsten Sinema pour leur manque de soutien à l’ordre du jour, affirmant que les deux doivent parler clairement de ce qu’ils veulent des négociations sur les dépenses.

Dans un éditorial pour Fox News cette semaine, Sanders a fait des commentaires similaires.

« Tous les démocrates seront-ils solidaires pour protéger les intérêts des personnes âgées, des enfants, des malades et des pauvres? » Sanders a demandé dans la pièce. « Tous les démocrates se lèveront-ils pour lutter contre la cupidité de l’industrie pharmaceutique, des compagnies d’assurance maladie, de l’industrie des combustibles fossiles et des riches contributeurs de la campagne? Je l’espère certainement. »

Sanders a initialement proposé un plan d’infrastructure de 6 000 milliards de dollars, affirmant plus tard que c’était « probablement trop peu » et que le programme de dépenses sociales actuel de 3 500 milliards de dollars « devrait être un minimum ».

« Les 6 000 milliards de dollars que j’avais initialement proposés étaient probablement trop peu. Trois mille milliards et demi devraient être un minimum. Mais j’accepte qu’il va falloir donner et recevoir », a déclaré Sanders plus tôt ce mois-ci.

Sanders n’a pas pu être contacté dans l’immédiat pour commenter.