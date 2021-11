Le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin s’est entretenu mercredi avec Bret Baier de Fox News dans un « rapport spécial » sur les implications de l’élection du gouverneur de Virginie ainsi que sur la course serrée du New Jersey.

Le républicain Glenn Youngkin a battu l’ancien gouverneur démocrate sortant Terry McAuliffe lors d’une élection au coude à coude largement considérée comme un référendum sur la politique du président Joe Biden. Dans le New Jersey, le gouverneur démocrate Phil Murphy devrait l’emporter de justesse contre le républicain Jack Ciattarelli.

Le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, prend la parole lors de sa soirée électorale dans un hôtel de Chantilly, Virginie, États-Unis, le 3 novembre 2021. REUTERS/ Jonathan Ernst TPX IMAGES DU JOUR

« Je viens de le voir pour confirmer que nous avons un pays divisé … J’espère que c’est un réveil pour nous tous », a déclaré Manchin. « Je suis inquiet. J’ai parlé de notre dette, j’ai parlé de l’inflation, [and] j’ai parlé de la [economic] retombées que nous pouvons avoir [from the spending bills]. »

HOUSE CHERCHE À PASSER LES FACTURES DE DÉPENSES ET D’INFRASTRUCTURE MARDI

Les démocrates devraient prêter plus d’attention aux besoins immédiats du peuple américain, tels que la hausse des prix du gaz et des infrastructures, selon Manchin. « Pourquoi ne faisons-nous pas plus de forage et pourquoi ne faisons-nous pas plus de production essentiellement aux États-Unis? Je ne dépends pas de l’OPEP. Je ne dépends plus d’autres pays pour l’énergie. Nous savons comment le faire . Nous avons la technologie. Nous devrions compter sur nous-mêmes. »

Baier a demandé si le Parti démocrate avait quitté Manchin, qui est généralement considéré comme un modéré.

Représentants des États-Unis ; Ilhan Omar (D-MN), Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) et Rashida Tlaib (D-MI) tiennent une conférence de presse après que les démocrates du Congrès américain ont décidé de condamner officiellement les attaques du président Donald Trump contre les quatre femmes membres du Congrès minoritaires au Capitole Hill à Washington, États-Unis, le 15 juillet 2019. REUTERS/Erin Scott

« Je suis un démocrate de Virginie-Occidentale, mais je ne sais pas. Je ne sais pas où j’appartiens parfois, mais je crois que je suis financièrement responsable et socialement compatissant. Et vous savez quoi ? Des démocrates qui ressentent la même chose que moi. J’ai beaucoup de républicains qui ressentent la même chose que moi. «

Manchin a ajouté qu’il était respectueusement en désaccord avec la philosophie directrice de l’aile démocrate progressiste.

PHOTO DE DOSSIER: Le sénateur américain Joe Manchin (D-WV) participe à une discussion avec le milliardaire philanthrope David Rubenstein, président du Economic Club of Washington, à Washington, États-Unis, le 26 octobre 2021. REUTERS/Leah Millis/File Photo

« C’est dommage quand nous commençons cette guerre des mots… Nous pouvons avoir une divergence d’opinions – la rhétorique ici est devenue si dure et si toxique que vous ne pouvez plus accepter d’être en désaccord. Vous ne pouvez pas vous asseoir et dites : ‘OK, je ne suis pas d’accord avec vous.’

« Ce qui me fait peur, je n’entends pas les gens dire: » C’est bon pour notre pays. » C’est plus ou moins des deux côtés – C’est mieux pour mon parti, c’est mieux pour les élections de 2022. »