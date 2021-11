Manchin qualifie les résultats des élections de « réveil », reconnaît l’impact de l’agenda Biden

Bonjour et bienvenue sur Fox News First. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée

Manchin qualifie les résultats des élections de mardi de « réveil » et considère l’impact sur l’agenda de Biden

Le sénateur Joe Manchin, D-WVa., s’est entretenu avec Bret Baier de Fox News mercredi sur le « Rapport spécial » sur les implications de l’élection au poste de gouverneur de Virginie ainsi que la course serrée du New Jersey que l’Associated Press a appelée pour le gouverneur Phil Murphy.

Glenn Youngkin, un républicain, a battu Terry McAuliffe, un démocrate, dans une course largement considérée comme un référendum sur le président Joe Biden. Dans le New Jersey, Murphy a gagné de justesse contre le républicain Jack Ciattarelli, a indiqué l’AP.

« J’espère que c’est un réveil pour nous tous », a déclaré Manchin. « Je suis inquiet. J’ai parlé de notre dette ; j’ai parlé de l’inflation ; j’ai parlé de la [economic] retombées que nous pouvons avoir [from the spending bills]. »

Les démocrates devraient prêter plus d’attention aux besoins immédiats du peuple américain, tels que la hausse des prix du gaz et des infrastructures, selon Manchin. CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE TOP STORY.

La campagne de Ciattarelli réagit à la décision de l’AP: « Irresponsable » d’appeler au vote si tôt pour Murphy

La campagne de Jack Ciattarelli a critiqué l’Associated Press pour avoir appelé la course au poste de gouverneur du New Jersey, arguant qu’il était « irresponsable » de faire l’appel si tôt dans le décompte.

« Avec les candidats séparés d’une fraction de pour cent sur 2,4 millions de bulletins de vote, il est irresponsable de la part des médias de faire cet appel alors que le secrétaire d’État du New Jersey ne sait même pas combien de bulletins il reste à compter », Stami Williams, directeur des communications de campagne de Ciattarelli, a publié mercredi sur Twitter.

L’AP a appelé mercredi soir la course au gouverneur démocrate sortant Phil Murphy après une course étonnamment serrée qui a vu les candidats s’attarder à quelques milliers de voix les uns des autres jusqu’à mercredi. CLIQUEZ ICI POUR PLUS.

Le chauffeur de camion du NJ, Ed Durr, sur le point de contrarier le président du Sénat de l’État, leader de longue date du Dem

Le président du Sénat du New Jersey risque une perte bouleversante contre son challenger républicain, chauffeur de camion.

Le sénateur Steve Sweeney, un leader démocrate de Garden State de longue date, est derrière le challenger républicain Edward Durr par des milliers de voix.

Durr n’a dépensé que 153 $ pour sa campagne électorale générale, selon les documents de financement de la campagne.

Durr, chauffeur de camion de métier, est sur le point d’être bouleversé par Sweeney, qui est le leader législatif le plus ancien de l’histoire du New Jersey.

Si Durr gagnait, le bouleversement bouleverserait la direction du Garden State Democratic Party.

« J’ai vécu ici toute ma vie. J’ai été chauffeur de camion commercial au cours des 25 dernières années. Je me considère comme un » col bleu « », déclare Durr sur son site Web de campagne. CLIQUEZ ICI POUR PLUS.

Tucker Carlson L’invité du gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, a déclaré que sa campagne était devenue un « mouvement dirigé par les parents » lors de l’émission « Tucker Carlson Tonight » de mercredi, alors qu’il se réjouissait de sa victoire contre le démocrate Terry McAuliffe.

« [W]poule [parents] entendu Terry McAuliffe dire… que les parents n’ont pas de rôle dans l’éducation de leurs enfants… cela a cessé d’être une campagne, et cela a commencé à être un mouvement mené par les parents », a-t-il dit. si important pour tous les Virginiens – des impôts bas, des communautés sûres et de bons emplois – ont continué d’être au premier plan, l’éducation est vraiment devenue le principal problème de cette élection. »

