Manchin rechigne maintenant à la disposition Build Back Better pour restreindre et interdire le forage pétrolier et gazier aux États-Unis, rapport

Le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin a rejeté une disposition du projet de loi Build Back Better, actuellement en instance au Sénat, qui restreindrait le développement du pétrole et du gaz aux États-Unis, anéantissant davantage les espoirs de son parti de faire passer la mesure de mille milliards de dollars devant le Congrès. ‘ Récréation des vacances de Noël.

La disposition interdirait les futurs forages dans l’Arctic National Wildlife Refuge en Alaska, au large des côtes atlantique et pacifique et dans l’est du golfe du Mexique, selon des sources du Washington Post, qui a rapporté jeudi la prétendue opposition de Manchin.

Le journal affirme que le bureau du sénateur n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Manchin, qui depuis que son collègue démocrate Joe Biden est devenu président est devenu un vote décisif sur plusieurs mesures clés, a également exprimé sa surprise devant la décision des principaux démocrates d’inclure un libellé mettant fin à un programme de location de pétrole et de gaz dans le refuge de l’Alaska, mais il n’a pas indiqué si il s’y opposera.

Manchin, qui est également président de la commission sénatoriale de l’énergie et des ressources nationales, a fait part de ses inquiétudes quant à l’impact négatif potentiel de la mesure d’environ 2 000 milliards de dollars sur l’économie américaine, actuellement aux prises avec l’inflation.

Cependant, il a également fait l’objet de critiques selon lesquelles sa position était carrément dans son propre intérêt, car il gagne des millions de dollars par an grâce à l’entreprise familiale de déchets de charbon.

Manchin a également réussi à tuer un élément clé du programme climatique de Biden, un plan de 150 milliards de dollars visant à pousser les compagnies d’électricité vers une énergie plus propre. De plus, il s’est opposé à un crédit d’impôt pour les voitures électriques et à une disposition qui réduirait les émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre.

