Manchin remplace McConnell en tant qu’homme solitaire détruisant la démocratie 10z viral

Le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin a annoncé qu’il ne voterait pas pour la loi For the People de son propre parti, un projet de loi global axé sur l’élargissement des droits de vote et la garantie d’élections libres et équitables. Manchin a également réaffirmé son engagement à défendre l’obstruction systématique, une relique de Jim Crow conçue pour donner au parti minoritaire le pouvoir sur les élus de la majorité.

Dans un éditorial publié dans le Charleston Gazette-Mail, Manchin a écrit : « Le droit de vote est fondamental pour notre démocratie américaine et la protection de ce droit ne devrait pas concerner les partis ou la politique. Surtout, protéger ce droit, qui est une valeur que je partage, ne doit jamais se faire de manière partisane. »

Il a poursuivi : « Malheureusement, nous constatons maintenant que le droit fondamental de vote est lui-même devenu ouvertement politisé. Le débat d’aujourd’hui sur la meilleure façon de protéger notre droit de vote et de tenir des élections, cependant, ne consiste pas à trouver un terrain d’entente, mais à rechercher un avantage partisan. Qu’il s’agisse de lois étatiques qui cherchent à restreindre inutilement le vote ou de politiciens qui ignorent la nécessité de sécuriser nos élections, l’élaboration de politiques partisanes n’instillera pas la confiance dans notre démocratie, elle la détruira.

Bon, soyons clairs : le droit de vote est fondamental dans notre démocratie, mais pas quand il n’est pas bipartite ? De quoi parle vraiment Joe Manchin ? “La vérité, je dirais, est que le vote et la réforme électorale qui se font de manière partisane garantiront pratiquement que les divisions partisanes continuent de s’approfondir”, écrit Manchin.

Peut-être que Joe Manchin n’y a pas prêté attention, mais les divisions partisanes sont aussi profondes que possible. L’un des deux partis qui gouvernent ce pays est activement impliqué dans la suppression des restrictions de vote et a parrainé une attaque terroriste contre le Capitole. Et après près d’une décennie de mainmise obstructionniste de Mitch McConnell sur le Sénat, les républicains n’ont jamais tendu la main ou tenté de combler le fossé avec les démocrates.

Pendant si longtemps, la démocratie a été paralysée par le refus obstiné du sénateur du Kentucky Mitch McConnell de soumettre toute législation démocratique au vote. Aujourd’hui, après une participation électorale record, une campagne incessante et des milliers de bénévoles prenant le temps de frapper aux portes, de passer des appels téléphoniques et d’envoyer des cartes postales, les démocrates ont obtenu une mince majorité politique à la Chambre et au Sénat.

Avec la rétrogradation de McConnell au rang de chef de la minorité au Sénat, les Américains ont finalement retiré le soi-disant Grim Reaper du Sénat de son siège au pouvoir. Le seul homme blanc responsable d’avoir refusé à Merrick Garland un siège à la Cour suprême, qui a bloqué tous les points à l’ordre du jour de l’administration Obama, a finalement été contraint d’abandonner le marteau.

Le règne de terreur de McConnell a amené d’innombrables Américains à se demander comment un seul membre du Congrès pouvait effectivement exercer plus de pouvoir que le président des États-Unis. Et maintenant, se levant pour prendre sa place et sa faux, c’est Joe Manchin (avec une aide du sénateur de l’Arizona Kyrsten Sinema). Manchin, bien qu’il ne soit pas le chef de la majorité au Sénat, torpille à lui seul le programme durement gagné de son parti en raison de son allégeance à des conneries dépassées qui ne sont plus d’actualité.

C’est plus que décourageant et frustrant que notre chance de sauver la démocratie soit ruinée à cause d’un vieil homme obstiné. La réponse est, bien sûr, de continuer le combat. Continuez à appeler vos sénateurs, continuez à inscrire les gens pour voter, continuez à faire du bénévolat. Si nous augmentons notre majorité au Sénat, alors Manchin perd sa position de pouvoir non méritée. Mais avec une législation radicale dans des dizaines d’États pour restreindre le droit de vote, les chances sont plus que jamais contre nous.

Si vous voulez faire savoir à Joe Manchin ce que vous pensez de lui, vous pouvez l’appeler au Capitole au 202-224-3954. Vous pouvez également lui envoyer un e-mail ici.

(via CNN, image : Michael Swensen/.)

