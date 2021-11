Manchin repousse les accusations « anti-noires » de Cori Bush : « Elle ne me connaît pas »

Le sénateur Joe Manchin, DW.Va., a repoussé mercredi la représentante Cori Bush, D-Mo., pour avoir affirmé que son opposition au programme Build Back Better du président Biden était « anti-noir ».

S’exprimant avec lui à Capitol Hill au sujet de l’agenda chancelant du président, le présentateur de Fox News, Bret Baier, a lu à Manchin la récente déclaration cinglante de Bush accusant effectivement le sénateur de racisme en raison de sa position politique sur l’agenda législatif de Biden.

WASHINGTON, DC – 01 NOVEMBRE: Le sénateur Joe Manchin (D-WV) s’entretient avec des journalistes au Capitole américain le 01 novembre 2021 à Washington, DC. (Puce Somodevilla/.)

« L’opposition de Joe Manchin au Build Back Better Act est anti-Noir, anti-enfant, anti-femme et anti-immigré », a affirmé Bush. « Lorsque nous parlons de changement transformateur, nous parlons d’un projet de loi qui profitera aux communautés noires, brunes et autochtones. »

REPRÉSENTANT. CORI BUSH ACCUSE LES DIRIGEANTS DU PÉTROLE DE « RACISME ENVIRONNEMENTAL »

« Je dirais simplement que la députée ne me connaît pas », a déclaré Manchin en réponse aux accusations de Bush. « Elle ne me connaît pas. »

Expliquant qu’il serait « heureux de lui parler », Manchin l’a également encouragée à parler avec ses électeurs de Virginie-Occidentale, mais a reconnu qu’ils maintiendraient probablement une différence d’opinion.

WASHINGTON, DC – 12 MARS: La représentante Cori Bush (D-MO) assiste au rassemblement du Conseil national pour les femmes et les filles incarcérées « 100 femmes pour 100 femmes » à Black Lives Matter Plaza près de la Maison Blanche le 12 mars 2021 à Washington, DC. (Photo de Paul Morigi/.)

Manchin a ensuite dénoncé ce qu’il a décrit comme la nature « toxique » du discours politique actuel.

« C’est une honte quand nous commençons cette guerre des mots », a-t-il déclaré. « Je ne vais pas dire du mal d’aucun de mes amis et collègues du Congrès du côté de la Chambre ou du côté du Sénat. Nous pouvons avoir une divergence d’opinion, mais la rhétorique ici est devenue si dure et si toxique que vous le pouvez ‘ Je n’accepte plus d’être en désaccord. »

« Vous ne pouvez pas vous asseoir et dire: » D’accord, je ne suis pas d’accord avec toi, Bret « », a poursuivi Manchin. « Vous allez dire : « D’accord, Joe, sommes-nous d’accord sur le même problème ? » Je dis : ‘Ouais, commençons à travailler. Dites-moi ce que vous pensez pouvoir réparer.' »

« Cela ne se produit pas. Laissez-moi vous dire ce que je n’entends pas qui me fait peur. Je n’entends pas les gens dire: » C’est bon pour notre pays. » Plus ou moins, des deux côtés, c’est : « C’est mieux pour mon parti. C’est mieux pour les élections de 2022 », a ajouté Manchin.

PHOTO DE DOSSIER: Le sénateur américain Joe Manchin (D-WV) participe à une discussion avec le milliardaire philanthrope David Rubenstein, président du Economic Club of Washington, à Washington, États-Unis, le 26 octobre 2021. (REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Le bureau de Bush n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Manchin et le sénateur Kyrsten Sinema, D-Arizona, ont tous deux été accostés par des manifestants en raison de leur opposition au plan du président.

En octobre, Manchin a été confronté à des kayakistes dans sa péniche sur la rivière Potomac.