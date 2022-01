Manchin s’allie aux républicains pour mettre fin à l’aide cruciale aux familles américaines

— de Daily Kos

« Ça va être dur le mois prochain, et rien que d’y penser, ça me donne vraiment envie de me ronger les ongles au vif », a déclaré Anna Lara au New York Times en décembre. Elle parle de la fin des versements mensuels du crédit d’impôt pour enfants ; le dernier paiement a été effectué le 15 décembre. Elle est mère de deux jeunes enfants et elle vit à Huntington, en Virginie-Occidentale. « Honnêtement, ça va être effrayant. Ça va être difficile de ne plus l’avoir.

C’est son sénateur, le démocrate Joe Manchin, qui a aidé les républicains du Sénat à bloquer le plan Build Back Better du président Joe Biden et à prolonger ces paiements mensuels. Manchin a déclaré en privé à ses collègues qu’il s’opposait à ces paiements parce qu’il pensait que les parents dépenseraient l’argent pour la drogue plutôt que pour leurs enfants. « Vos enfants vous regardent, et si vous vous inquiétez, ils le comprennent », a déclaré Lara. « Avec ce coussin supplémentaire, nous n’avions pas à nous inquiéter tout le temps. » L’argent a aidé sa famille depuis qu’elle a perdu son emploi pendant la pandémie et n’a pas pu retourner au travail en raison des frais de garde d’enfants. Son partenaire a toujours son travail, mais les paiements les ont aidés à couvrir tous leurs frais de subsistance : remplacement d’un appareil cassé, réparations de voiture, un nouveau siège d’auto pour leur enfant de 6 ans et de nouvelles chaussures. Pas de drogues illégales.

Selon une recherche indépendante et non partisane du Center on Poverty & Social Policy de l’Université Columbia, les paiements ont permis à 3,8 millions de personnes de sortir de la pauvreté en novembre 2021. Rien que ce mois-là, les familles de 61,3 millions d’enfants ont reçu les paiements. Cela a entraîné une réduction de près de 30 % des taux de pauvreté par rapport au niveau qu’ils estiment en l’absence de paiements.

Le crédit a été temporairement étendu et étendu dans le plan de sauvetage américain promulgué par le président Biden au printemps dernier, mais le Congrès et Biden avaient l’intention de rendre le programme permanent et de l’inclure dans le plan Build Back Better. Les paiements ont été augmentés du maximum précédent de 2 000 $ par enfant à 3 600 $ par année pour les enfants jusqu’à l’âge de 5 ans, et à 3 000 $ pour les enfants plus âgés. L’autre changement consistait à effectuer ces paiements mensuellement, au lieu d’effectuer un seul paiement une fois que les familles ont produit leurs déclarations de revenus. Il a également étendu le programme aux personnes qui n’avaient pas pu obtenir le plein crédit parce qu’elles avaient trop peu de revenus. C’est ce qui aide vraiment à réduire la pauvreté chez les enfants : environ 1/3 des enfants du pays (la moitié des enfants noirs et hispaniques et 70 % des enfants monoparentaux) n’étaient pas admissibles au crédit complet auparavant.

« Ce que nous avons vu avec le crédit d’impôt pour enfants est une réussite politique qui se déroulait, mais c’est une réussite que nous risquons d’arrêter au moment même où elle commençait », Megan Curran, directrice des politiques au Columbia’s Center on Pauvreté et politique sociale, a déclaré le Times. « Le poids de la preuve est clair ici en termes de ce que fait la politique. Cela réduit la pauvreté des enfants et l’insuffisance alimentaire.

Un autre argument contre la politique était qu’elle découragerait le travail, mais il n’y a eu aucune preuve que cela se produise non plus. En fait, dit Samuel Hammond, directeur de la politique sur la pauvreté et le bien-être au Niskanen Center, cela encourage probablement plus de parents à travailler parce qu’ils peuvent plus facilement se permettre de garder leurs enfants. « Il y a tout lieu de croire que sur le marché du travail actuel, le crédit d’impôt pour enfants permet de travailler, et aucune preuve du contraire n’a été présentée », a-t-il déclaré au Times. Il a écrit un rapport l’été dernier estimant que l’augmentation des paiements créerait l’équivalent de 500 000 emplois à temps plein et augmenterait les dépenses de consommation de 27 milliards de dollars.

Cela ne signifie pas que cela contribue à l’inflation, dit un économiste, comme l’ont soutenu Manchin et les républicains. « C’est un programme non inflationniste », a déclaré Joe Brusuelas, économiste en chef du cabinet comptable RSM. « C’est dédié aux nécessités, pas au luxe. » Ou des drogues illégales.

Pour l’instant, Manchin exige toujours qu’une nouvelle limite de revenu soit imposée aux crédits d’impôt pour enfants, ou que la disposition soit entièrement supprimée. La CTC a déjà des limites de revenu pour les déclarants 2021, commençant à plus de 150 000 $ pour les déclarants conjoints, 112 500 $ pour les chefs de famille et 75 000 $ pour les déclarants célibataires – et non, cela n’a aucun sens que les parents célibataires soient pénalisés avec ce seuil de revenu inférieur. . Ces limites étaient plus élevées dans le cadre du plan de sauvetage, avec une élimination progressive aux niveaux de 200 000 $ et de 400 000 $, là où le crédit d’impôt pour enfants disparaît plus rapidement pour les déclarants individuels ou conjoints.

Néanmoins, et probablement parce qu’il n’a pas fait ses devoirs pour savoir déjà que le CTC est soumis à conditions de ressources, Manchin veut qu’il soit limité. Il a également dit qu’il devrait peut-être y avoir des exigences de travail, une solution Dickensienne à tout moment, mais en particulier avec la résurgence de COVID-19 et la variante omicron qui s’installe.

En outre, la variante omicron provoque une poussée massive de COVID, et les écoles et les entreprises vont recommencer à fermer et les factures de chauffage dans une grande partie du pays vont augmenter et les paiements mensuels CTC sont terminés. Rien de ce dont Manchin se soucie vraiment. Peu importe que 181 000 familles de Virginie-Occidentale ont reçu leurs derniers chèques mensuels le mois dernier. Les chèques s’élevaient en moyenne à 446 $ et ont atteint 305 000 enfants. Cela représente 93 % des enfants de l’État, dont 50 000 risquent de voir leur famille sombrer dans la pauvreté si le programme n’est pas repris.

Parmi eux se trouve la famille d’Anna Lara. « Pour le moment, mes deux véhicules ont besoin d’essence et je ne peux pas mettre de l’essence dans la voiture », a-t-elle déclaré au Times. « Mais ça va, parce que j’ai des courses dans la maison et les enfants peuvent jouer dehors. » Au moins, ça allait en décembre.

