Manchin votera contre le projet de loi fédéralisant les élections, portant un coup dur aux démocrates

Le sénateur Joe Manchin, DW.V., a déclaré dimanche qu’il s’opposerait à la législation de son parti visant à fédéraliser la conduite des élections, portant un coup sévère au passage démocrate au Sénat également divisé.

Le For The People Act interdirait entre autres les exigences d’identification des électeurs, rendrait obligatoire les options de vote par correspondance et commencerait à enregistrer les électeurs à l’âge de 16 ans. Il s’est heurté à une opposition républicaine uniforme.

Dans un éditorial publié dans le Charleston Gazette-Mail, Manchin a déclaré que le projet de loi était trop partisan et diviseur.

Il a également révélé qu’il ne soutiendrait pas l’élimination de l’obstruction systématique qui nécessite 60 voix pour examiner la plupart des projets de loi au Sénat. Sur ce point, il rejoint un deuxième démocrate, Kyrsten Sinema de l’Arizona.

“Je crois qu’une législation partisane sur le vote détruira les stores déjà affaiblis de notre démocratie, et pour cette raison, je voterai contre la loi For The People”, a écrit Manchin.

Il a ajouté qu’il se battrait pour “rechercher un compromis bipartite, peu importe la difficulté et pour développer les liens politiques qui mettent fin aux divisions et aident à unir le pays que nous aimons”.

