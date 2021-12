Manchin’s no sur Build Back Better : deux façons de le lire

Le sénateur Joe Manchin (D-WV) a semblé plonger son couteau au cœur de l’agenda du président Joe Biden dimanche, déclarant dans une apparition à Fox News qu’il « ne peut pas voter pour continuer » la loi Build Back Better Act. « Je ne peux pas y arriver. » Il a ajouté: « C’est un non – sur cette législation. »

La déclaration de Manchin semblait annoncer la fin des espoirs des démocrates que le projet de loi puisse être adopté sous sa forme actuelle. Et l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a bientôt publié une déclaration fulgurante dénonçant Manchin pour ses bavardages, l’accusant de « violation de ses engagements envers le président » et révélant des détails privés des négociations de Manchin avec Biden.

Donc, la grande question qui pèse sur la présidence Biden – et les millions de personnes que cette législation pourrait affecter – est : est-ce que tout est fini ? Ou un accord plus limité est-il encore possible ?

Le Build Back Better Act, dans ses versions les plus récentes, consacrerait environ 2 000 milliards de dollars sur 10 ans à des programmes politiques libéraux, y compris le financement des garderies, l’expansion de la pré-K, le crédit d’impôt élargi pour les enfants, les programmes de soins de santé et les mesures d’énergie propre, ainsi que d’augmenter les impôts sur les sociétés et les riches (et de les réduire pour les riches dans les États à forte fiscalité).

Toute l’année, Manchin a critiqué le coût global de ces plans et a exhorté les démocrates à réduire le coût global de la facture à 1,75 billion de dollars sur 10 ans. La Maison Blanche a répondu à cette demande de manière créative – elle a conservé presque tous les nouveaux programmes dans le projet de loi, mais en a fait expirer beaucoup après quelques années, ce qui a fait paraître le coût du projet de loi sur 10 ans moins cher.

Depuis début novembre, Manchin a clairement indiqué qu’il n’était pas fan de cette approche, affirmant qu’elle impliquait des « jeux de coquilles » et des « gimmicks budgétaires ». Il a exigé que le projet de loi fasse moins de choses, mais que ces choses soient entièrement financées sur 10 ans. Mais les dirigeants démocrates ont résisté, ne voulant pas contrarier les progressistes ni aucune circonscription en réduisant leurs priorités préférées.

Alors, Manchin est-il pleinement engagé contre toute forme de Build Back Better à ce stade ? Ou essaie-t-il simplement d’amener les démocrates à prendre enfin au sérieux ses exigences de négociation – en gros, à attendre un meilleur accord ?

La réponse dépend de la question de savoir si Manchin lui-même négocie de bonne ou de mauvaise foi. S’il pense ce qu’il a dit précédemment sur le type de projet de loi qu’il peut accepter, et que le problème est la réticence de la Maison Blanche à bouger, alors un accord est possible. S’il cherche juste un prétexte, n’importe quel prétexte, pour tuer le projet de loi, alors il n’y aura pas de fin heureuse pour Build Back Better. On ne sait pas si même Manchin lui-même sait ce qui est le cas. Mais voici à quoi ressemblent les choses dans chaque scénario.

Une lecture des commentaires de Manchin : l’addition est grillée

La plupart des médias et des commentateurs ont pris pour argent comptant l’opposition annoncée de Manchin au projet de loi, et il y a certainement de bonnes raisons de le faire.

Dans son interview avec Bret Baier de Fox et dans une déclaration publiée par la suite, Manchin a cité plusieurs préoccupations qui ne sont pas vraiment le genre de choses qui peuvent être négociées – par exemple, il a fait valoir que Biden devrait se concentrer sur l’inflation, la variante Omicron, et » l’incertitude géopolitique » plutôt que ce projet de loi.

Manchin a également signalé qu’il n’était pas convaincu par l’un des aspects clés du projet de loi – ses dépenses en mesures d’énergie propre visant à lutter contre le changement climatique. Dans sa déclaration, il a déclaré que la transition des États-Unis vers l’énergie propre était déjà en cours et il craignait que le projet de loi ne la pousse « à un rythme plus rapide que la technologie ou les marchés ne le permettent », entraînant des conséquences potentiellement « catastrophiques pour le peuple américain ». » (Manchin représente un État riche en charbon et il possède lui-même des entreprises de charbon.)

Il y a d’autres signes décourageants dans la déclaration de dimanche de la Maison Blanche. Psaki affirme que Manchin s’est engagé en privé auprès du président à son domicile à Wilmington, dans le Delaware, pour soutenir le « cadre » d’un Build Back Better quelque peu réduit que la Maison Blanche a annoncé en octobre. (Bien que l’on doive s’interroger sur le langage exact d’un tel engagement pris entre deux orateurs aussi imprécis que Biden et Manchin, d’autant plus que Manchin a commencé à critiquer ce cadre quelques jours seulement après son annonce.)

La déclaration de Psaki indique également que Manchin a présenté sa propre proposition de compromis cette semaine que « nous pensions » pourrait « conduire à un compromis acceptable pour tous ». La suggestion ici est que Manchin a négocié de mauvaise foi et qu’il cherche peut-être simplement un prétexte pour tuer le projet de loi.

« Tout comme le sénateur Manchin a renversé sa position sur Build Back Better ce matin, nous continuerons à le presser de voir s’il renversera encore sa position, d’honorer ses engagements antérieurs et d’être fidèle à sa parole », indique le communiqué de Psaki.

Le ton brûlant de la déclaration de la Maison Blanche elle-même semble également indiquer qu’ils ne considèrent plus Manchin comme un partenaire de négociation digne de confiance ou fiable. Rendre public de telles critiques contre un sénateur du même parti dont vous avez besoin du vote est très inhabituel et peut suggérer que la Maison Blanche a peu d’espoir de relancer le projet de loi à ce stade.

Autre lecture des propos de Manchin : un deal est encore possible

Pourtant, il y a une autre interprétation des commentaires de Manchin, et des derniers mois des développements de Build Back Better, où Manchin a été la plus cohérente – et le problème est que les démocrates n’ont pas été disposés à faire les compromis nécessaires pour le gagner.

Du point de vue des progressistes, ils ont constamment fait des concessions à Manchin sur Build Back Better toute l’année : abandonnant leur programme climatique signature de la facture, acceptant de supprimer les congés payés pour lui faire plaisir et réduisant considérablement la taille globale de la facture de 3 500 milliards de dollars. 10 années.

Mais Manchin soutient qu’en fait, ils ont très peu changé. Le projet de loi reste un fourre-tout de pratiquement tous les programmes de politique intérieure des démocrates, ou du moins de tout ce que les règles du Sénat permettront de passer par le processus de réconciliation budgétaire. Les démocrates ont abandonné certaines propositions, mais le principal moyen qu’ils ont utilisé pour réduire les coûts consistait à faire expirer les programmes au bout de quelques années (voire un an).

Manchin a déclaré à Baier que, dans les différentes versions du projet de loi, c’était « essentiellement la même quantité de choses qu’ils essayaient d’accomplir ». Il a ajouté : « Si vous allez faire quelque chose, choisissez quelles sont nos priorités précieuses – comme la plupart des gens le font dans leur famille ou leur entreprise – et vous les financez pendant 10 ans. Et vous vous assurez qu’ils fournissent les services pendant 10 ans. Il est difficile de fournir un service pendant 1 an, 2 ans ou 5 ans.

Encore une fois, Manchin le dit depuis début novembre, ce n’est donc pas une surprise. Et si Manchin a vraiment fait une offre à la Maison Blanche cette semaine, comme le prétend Psaki, cela suggère qu’il a une idée de ce qu’il accepterait. Ce qui est plus étrange, c’est qu’il n’y a eu aucun effort connu de la Maison Blanche ou des principaux démocrates pour réviser le projet de loi de cette manière, même s’il était connu depuis longtemps pour être le vote décisif. La présidente Nancy Pelosi a brièvement semblé encline à un projet de loi qui ferait « moins de choses mieux », mais elle a inversé la tendance après que les progressistes de la Chambre aient été en désaccord, élaborant plutôt un projet de loi de la Chambre qui illustrait l’approche « tout garder, mais le faire expirer bientôt ».

Alors peut-être que l’annonce de Manchin est censée servir de seau d’eau froide au visage des progressistes – pour leur faire enfin comprendre que, soit ils acceptent les changements structurels majeurs du projet de loi qu’il veut, soit ils n’obtiennent rien.

Une autre possibilité relativement optimiste est que Manchin coule délibérément le grand projet de loi libéral de manière très médiatisée pour faire briller sa marque en tant qu’indépendant, mais qu’il finira par travailler et soutenir son propre projet de loi de compromis – comme il l’a fait sur les droits de vote plus tôt cette année. Les démocrates avaient élaboré un projet de loi massif appelé « Loi pour le peuple » qui a été adopté par la Chambre, mais Manchin a rejeté le projet de loi et a annoncé qu’il ne voterait pas pour. Puis, au cours des mois qui ont suivi, il a négocié un compromis appelé « Loi sur la liberté de voter » qu’il a fièrement soutenu, bien qu’il n’ait pas réellement soutenu la modification des règles pour permettre au projet de loi de surmonter l’obstruction et de passer.

Dans tous les cas, il semble que les démocrates aient tout essayé pour obtenir le soutien de Manchin – tout sauf prendre au sérieux les demandes de Manchin et réduire Build Back Better. S’ils espèrent sauver l’agenda de Biden, c’est apparemment ce qui doit venir ensuite.