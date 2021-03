Mancini est découvert avant Kun Agüero

30 mars 2021 à 18:04 CEST

Roberto Mancini, entraîneur italien et premier entraîneur de l’Argentin Sergio Agüero à Manchester City, a souhaité à « Kun » le meilleur pour son avenir mardi, après avoir appris son départ de City à la fin de la saison, et a déclaré avoir vu « Kun » peu de joueurs « comme lui.

« Je l’ai signé pour City et je suis heureux qu’il ait passé dix ans à devenir l’attaquant étranger avec le plus de buts en Premier League. Je pense qu’il est toujours l’un des meilleurs au monde, j’ai vu peu de joueurs comme Agüero« , a déclaré Mancini, interrogé sur Kun lors de la conférence de presse avant la Lituanie-Italie lors de la phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022.

« C’est un garçon incroyable, je l’aime beaucoup et je lui souhaite le meilleur. Le but qui a marqué contre QPR que nous a donné le Premier ministre est toujours l’un des plus importants », a-t-il rappelé.

Kun a signé contre QPR dans le temps additionnel le but qui a donné à City la Premier League 2012 et a ouvert un cycle gagnant pour l’équipe anglaise.

Depuis son arrivée en 2011 de l’Atlético de Madrid, Agüero a disputé 384 matchs pour Manchester City et a marqué 257 buts, battant le record détenu par Eric Brook jusqu’en 2017.