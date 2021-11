Mandat complet de vaccination des instituts de Disney Cruise Lines – RedState

Envie de rejoindre Mickey et son équipage pour une navigation relaxante sur les mers ?

Mieux vaut se faire piquer d’abord.

Actuellement, tous les passagers adultes doivent se faire vacciner contre la COVID avant d’embarquer. Cependant, à partir de janvier, chaque passager âgé de cinq ans et plus devra être vacciné contre COVID afin de monter à bord de n’importe quel navire de croisière Disney.

La compagnie de croisière a publié mercredi une déclaration indiquant que les tests COVID négatifs ne seront plus acceptables et que les exigences entreront en vigueur le 13 janvier 2022.

Actuellement, Disney Cruise Line continue d’exiger que tous les passagers éligibles au vaccin (sur la base des critères d’éligibilité des États-Unis) soient entièrement vaccinés contre le COVID-19, tel que défini par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, au moment du départ. Ce sera une exigence pour tous les passagers (américains et internationaux) âgés de 5 ans et plus pour les départs à partir du 13 janvier 2022. Les passagers qui ne sont pas éligibles au vaccin en raison de leur âge doivent fournir la preuve d’un résultat négatif au test COVID-19 ( payés par l’invité) pris entre 3 jours et 24 heures avant leur date de départ. Les passagers âgés de 5 à 11 ans peuvent remplir cette exigence de test au lieu d’être entièrement vaccinés pour les croisières qui partent avant le 13 janvier 2022. Les passagers âgés de 4 ans et moins doivent remplir les conditions de test. Le test doit être un test NAAT, un test PCR rapide ou un test PCR en laboratoire. Les tests antigéniques rapides ne sont pas acceptés.