Mandat d’arrêt contre Marilyn Manson délivré dans le New Hampshire – Rapport

Un mandat d’arrêt contre Marilyn Manson existe dans le New Hampshire et ce depuis 2019.

Le département de police de Gilford a publié une déclaration sur le mandat d’arrêt existant sur Facebook. Manson fait face à deux chefs d’accusation de délit de classe A pour voie de fait simple, résultant d’une altercation du 18 août 2019 lors de son concert au Bank of New Hampshire Pavilion.

Au cours de l’incident, Manson aurait craché sur un vidéaste pendant le concert. Un délit de classe A dans le New Hampshire est passible d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an et d’une amende de 2 000 $ ou moins. Le département de police de Gilford a déclaré que le rockeur de choc était au courant du mandat d’arrêt et n’avait pas tenté de répondre des accusations en suspens.

“M. Warner, son agent et son avocat sont au courant du mandat depuis un certain temps, et aucun effort n’a été fait par lui pour retourner dans le New Hampshire pour répondre aux accusations en suspens », lit-on dans la déclaration de Gilford PD sur Facebook.

L’incident n’est pas lié à l’enquête en cours sur l’agression sexuelle menée par le Los Angeles Sherriff’s Department. Manson a été accusé d’abus physiques, sexuels et psychologiques par de nombreuses femmes qui se sont manifestées. Ces femmes incluent l’ancienne petite amie Evan Rachel Wood, Ellie Roswell, Esmé Bianco et son ancienne assistante, Ashley Walters.

Bianco et Walters ont tous deux intenté des poursuites contre Marilyn Manson pour agression sexuelle et voies de fait. Manson soutient que toutes ses relations avec des femmes ont été avec des «partenaires consensuels».

«De toute évidence, mon art et ma vie ont longtemps suscité la controverse, mais ces récentes affirmations à mon sujet sont d’horribles distorsions de la réalité. Mes relations intimes ont toujours été entièrement consensuelles avec des partenaires partageant les mêmes idées. Indépendamment de comment et pourquoi d’autres choisissent maintenant de déformer le passé, c’est la vérité », a déclaré le chanteur dans un communiqué après les allégations.

Pitchfork a contacté Howard King, un avocat de Marilyn Manson.

«Ce n’est un secret pour personne qui a assisté à un concert de Marilyn Manson qu’il aime être provocateur sur scène, surtout devant une caméra. Cette réclamation pour délit a été poursuivie après que nous ayons reçu une demande d’un vidéaste de salle pour plus de 35 000 $ après qu’une petite quantité de salive est entrée en contact avec leur bras », poursuit la déclaration de M. King.

«Après avoir demandé des preuves de dommages présumés, nous n’avons jamais reçu de réponse. Toute cette affirmation est ridicule, mais nous restons déterminés à coopérer avec les autorités, comme nous l’avons toujours fait. »