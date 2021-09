Mandat d’arrêt émis contre Brian Laundrie pour fraude

La recherche pour Blanchisserie Brian juste intensifié.

Deux jours après que les autorités ont confirmé que les restes trouvés dans la forêt nationale de Bridger-Teton appartenaient à YouTuber Gabby petito, son fiancé Blanchisserie Brian est maintenant officiellement recherché par la police.

“Le 22 septembre 2021, le tribunal de district américain du Wyoming a émis un mandat d’arrêt fédéral contre Brian Christopher Laundrie en vertu d’un acte d’accusation du grand jury fédéral lié aux activités de M. Laundrie après la mort de Gabrielle Petito”, a déclaré le FBI à Denver sur Twitter. . “Le #FBI continue de rechercher des informations auprès de toute personne ayant utilisé la zone de camping dispersée de Spread Creek entre le 27 et le 30 août 2021, qui aurait pu être en contact avec Mme Petito ou M. Laundrie, ou qui aurait pu voir leur véhicule.”

D’après l’acte d’accusation obtenu par E! News, Laundrie “a utilisé en connaissance de cause et dans l’intention de frauder un ou plusieurs dispositifs d’accès non autorisés”, y compris une carte de débit et un compte bancaire entre le 30 août et le 30 septembre. 1. Par une telle conduite, l’acte d’accusation prétend que Laundrie “a obtenu des choses d’une valeur s’élevant à 1 000 $ ou plus au cours de cette période”.

Dans un autre tweet, l’agent spécial en charge du FBI Denver Michel Schneider avait un message à ceux qui suivaient l’affaire.