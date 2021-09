Mandat d’arrêt émis contre Param Bir Singh pour ne pas avoir comparu devant la commission d’enquête

in

Un mandat d’arrêt sous caution a été délivré aujourd’hui contre l’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh, pour ne pas avoir comparu devant une commission d’enquête dirigée par un juge de la Haute Cour à la retraite. La commission, qui a émis le mandat d’arrêt, a été formée par le gouvernement du Maharashtra en mars de cette année et est dirigée par le juge (ret) Kailash Uttamchand Chandiwal pour enquêter sur les allégations de corruption portées par Singh contre le ministre de l’Intérieur de l’époque et chef du NCP Anil Deshmukh.

Param Bir Singh a dû comparaître devant le panel pour des preuves. La commission avait déjà convoqué à plusieurs reprises l’ancien policier en chef pour lui demander de comparaître devant elle, mais Singh ne l’avait pas fait. Avant le mandat d’arrêt d’aujourd’hui, la commission avait infligé des amendes à Singh à trois reprises – 5 000 Rs en juin et 25 000 Rs à deux reprises le mois dernier pour ne pas s’être présenté devant elle. Le panel entendra l’affaire le 22 septembre.

Singh a été démis de ses fonctions de commissaire de police de Mumbai et a été transféré aux Home Guards en mars (où il n’a pas encore rejoint). Quelques jours plus tard, il a porté une grave allégation de corruption contre Deshmukh dans une lettre au ministre en chef Uddhav Thackeray dans laquelle il affirmait que le chef du NCP avait l’habitude de demander aux policiers de collecter de l’argent auprès des propriétaires de restaurants et de bars à Mumbai.

Une allégation similaire a été faite par l’inspecteur de police adjoint de la police de Mumbai, Sachin Vaze, maintenant révoqué, qui est détenu par la NIA dans l’affaire liée au stationnement d’un véhicule chargé d’explosifs devant la maison de Mukesh Ambani et au meurtre de Mansukh Hiren, le propriétaire présumé des véhicules. et homme d’affaires.

Deshmukh a dû démissionner de son poste de ministre de l’Intérieur en avril après que la Haute Cour de Bombay a ordonné une enquête de la CBI contre lui. Deshmukh a nié les allégations. Le Bureau central des enquêtes (CBI) et la Direction de l’exécution (ED) enquêtent sur les allégations portées contre Deshmukh par l’officier supérieur de l’IPS.

