Mandat d’arrêt fédéral délivré contre Brian Laundrie dans l’affaire de la mort de Gabby Petito

— Le gouvernement fédéral incline la main … le mandat d’arrêt contre Laundrie est bien plus qu’une utilisation illégale de carte de crédit. TMZ a obtenu une requête déposée par les procureurs demandant que Brian soit détenu sans caution avant son procès, car il représente un danger pour la communauté.

Le fait de glisser la carte de crédit de quelqu’un ne semble guère être un problème de sécurité publique, donc la motion suggère fortement que le gouvernement fédéral soupçonne qu’il est impliqué dans quelque chose de bien plus néfaste. Les documents indiquent également ce qui est évident à ce stade – que la blanchisserie représente un risque de fuite sérieux.

Brian Blanchisserie est maintenant un homme recherché par le gouvernement fédéral… un mandat d’arrêt a été émis – mais PAS pour Gabby Petitoest la mort.

Un grand jury fédéral a inculpé la blanchisserie pour le crime d’utilisation de dispositifs d’accès non autorisés. Plus précisément, les procureurs affirment que la blanchisserie a utilisé une carte de débit de la Capital One Bank. Le document ne dit pas que c’est la carte de Gabby, mais cela ne semble pas être un grand saut.

L’acte d’accusation donne un calendrier pour l’utilisation non autorisée présumée de la carte… elle a été utilisée du 30 août au 1er septembre pour acheter des articles totalisant au moins 1 000 $.

Ce qui est important … il est retourné dans la maison de ses parents en Floride le 1er septembre. Et le FBI a d’abord demandé au public de l’aide pour le cas de Gabby vers le 28 août. Elle serait plus tard portée disparue le 11 septembre.

C’est intéressant… les fédéraux ne relient pas l’homicide à la blanchisserie, du moins pas encore. C’est probablement parce qu’il y a encore des choses en suspens … à savoir, il doit y avoir une cause probable pour obtenir un mandat pour sa mort, et on ne sait pas s’il y a des preuves physiques ou autres sur la scène du crime reliant Laundrie à l’homicide. Mais, l’acte d’accusation permet aux autorités fédérales d’arrêter Laundrie… c’est-à-dire s’ils parviennent à le retrouver.

Le rapport d’autopsie préliminaire n’a pas été publié, mais il est attendu d’un jour à l’autre. Le mode de décès sera déterminant dans l’enquête.

Publié à l’origine – 15h11 PT