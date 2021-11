Mandat de branding des sacs L&K Saatchi & Saatchi pour Zepto

Zepto a récemment annoncé une collecte de fonds de 60 millions de dollars dirigée par Glade Brook Capital avec la participation de Y Combinator et d’autres

L&K Saatchi & Saatchi a signé un mandat de branding et de communication pour Zepto. Au cours du mois dernier, depuis son arrivée à bord, L&K Saatchi & Saatchi a déjà développé la livrée de la marque, la vente au détail et la marque collatérale. L’agence a mis en ligne la première campagne de Zepto composée de trois films numériques et OOH. Les films s’appuient sur la promesse de livraison de 10 minutes de la marque en utilisant des personnages et des situations insolites. Les trois DVC donnent vie à l’USP de Zepto des « épiceries livrées en 10 minutes » en signalant l’urgence, le besoin, la catégorie de produit et le service de livraison

«Nous sommes sur le point de changer non seulement le paysage de la livraison dans le pays, mais le comportement des consommateurs lui-même. La planification de l’épicerie et les achats tels que nous les connaissons aujourd’hui deviendront bientôt superflus et Zepto deviendra un mode de vie », a déclaré Debarjyo Nandi, vice-président exécutif de L&K Saatchi & Saatchi.

La société a récemment annoncé une collecte de fonds de 60 millions de dollars dirigée par Glade Brook Capital avec la participation de Y Combinator et d’autres. Avec son réseau optimisé de « magasins cloud » ou de micro-entrepôts, Zepto est en mesure de livrer de manière cohérente en 10 minutes grâce à une combinaison d’excellence technologique et opérationnelle. La société se développe rapidement à Mumbai, Bengaluru et Delhi-NCR et sera lancée dans des zones clés à Hyderabad, Chennai, Pune et Kolkata au cours des 30 prochains jours.

Pour Aadit Palicha, fondateur et PDG de Zepto, Q-commerce a le potentiel de changer à jamais la façon dont l’Inde fait ses achats, et cela représente une rare opportunité de créer une marque qui définit une catégorie. « Nous avions besoin d’une agence partenaire qui comprenne et puisse concrétiser l’ambition que nous avons pour Zepto. Nous avons trouvé ce partenaire en L&K Saatchi & Saatchi – ils ont le juste équilibre entre une jeune équipe qui partage notre dynamisme et l’expérience d’un leadership stratégiquement solide. Au-delà de cela, leur expérience dans la création de marques emblématiques du commerce électronique nous a donné une longueur d’avance significative », a-t-il ajouté.

