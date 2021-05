Mandat de Marilyn Manson délivré pour deux chefs d’accusation d’agression simple

Un service de police du New Hampshire a un mandat d’arrêt actif pour Marilyn Manson.

Plus tôt dans la journée (mardi 25 mai), le Département de police de Gilford ont annoncé qu’ils avaient un mandat d’arrêt actif contre le rockeur de choc, dont le vrai nom est Brian Warner, pour deux chefs d’accusation d’agression simple impliquant un incident présumé avec un vidéaste au pavillon de la Bank of New Hampshire.

“M. Warner, son agent et son avocat sont au courant du mandat depuis un certain temps et aucun effort n’a été fait par lui pour retourner dans le New Hampshire pour répondre aux accusations en suspens, “indique le communiqué.”M. Warner avait donné un concert au Bank of NH Pavilion le 18 août 2019, lorsque les agressions simples présumées se sont produites.

«Le vidéaste avait été sous-traité par une société basée à NH pour filmer le concert, et avait été localisé dans la zone des stands lorsque les agressions présumées se sont produites.

<< Les agressions présumées ne sont pas de nature sexuelle, comme l'ont demandé plusieurs autres médias en raison d'un certain nombre d'autres allégations portées contre M. Warner. “

Manson joué à Gilford, New Hampshire le 19 août 2019 dans le cadre de la co-tête d’affiche “L’enfer ne meurt jamais” tour avec Rob Zombie.

S’il est reconnu coupable des accusations, Manson pourrait faire face à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an et à une amende maximale de 2 000 $.

Dans un rapport, Mansonavocat de Howard King a déclaré: “Ce n’est un secret pour personne qui a assisté à un Marilyn Manson concert qu’il aime être provocateur sur scène, notamment devant une caméra. Cette réclamation pour délit a été poursuivie après que nous ayons reçu une demande d’un vidéaste de salle pour plus de 35 000 $ après qu’une petite quantité de crachats soit entrée en contact avec leur bras. Après avoir demandé des preuves de dommages allégués, nous n’avons jamais reçu de réponse. Toute cette affirmation est ridicule, mais nous restons déterminés à coopérer avec les autorités, comme nous l’avons fait tout au long. “

Apparemment contradictoire Roidans la déclaration, trois participants au concert – dont un agent de sécurité – ont déclaré à People Manson crache et “tire sa morve” sur la caméraman.

“Il crachait partout et une fois, il était tombé sur sa caméra, alors elle l’a essuyé et avait l’air à moitié irrité. Il l’a remarqué et a continué à cracher délibérément sur sa caméra”, a déclaré un participant. Gens. “Je pense que sa dernière goutte est qu’il est tombé sur le sol, s’est mis à moins de 2-3 pieds d’elle et a piraté une fusée de morve géante sur elle, pas sur la caméra. Elle était énervée et dégoûtée alors elle est partie en courant et il a juste ri.

«J’ai arrêté d’écouter sa musique après cela et j’ai dit à mon mari que je n’irais plus jamais à un autre de ses concerts», a-t-elle ajouté.

Un deuxième participant a accepté, déclarant qu’il “s’est penché pour tirer sa morve partout sur cette femme. Je me souviens qu’il riait simplement de ce qu’il a fait.”

“J’étais là quand c’est arrivé, elle était plus que furieuse quand il lui a fait ça”, a déclaré un troisième homme, qui travaille comme gardien de sécurité sur les lieux. «Il lui a craché dessus plusieurs fois, puis s’est penché très près de la caméra et a soufflé une énorme fusée à morve sur elle. Après avoir fait cela, elle a presque jeté son appareil photo par terre.



MISE À JOUR: 25/05/21 à 20h Le département de police de Gilford a un mandat d’arrêt actif contre Brian Hugh Warner (alias: Marilyn … Publié par Gilford Police Department le mardi 25 mai 2021

