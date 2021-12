Mandat de marketing digital de sacs Yellophant Digital pour CarBoli

L’entreprise recherchait une agence capable d’offrir le meilleur retour sur investissement, a déclaré Gaurav Grover, fondateur de CarBoli.

L’agence numérique basée à Mumbai Yellophant Digital a remporté un mandat de marketing numérique pour CarBoli. Dans le cadre du mandat, l’agence renforcera la présence numérique de la marque, allant des créations de médias sociaux et des campagnes numériques aux médias et aux innovations. « Le secteur automobile, qui s’occupe de la vente de voitures d’occasion, a un énorme potentiel, car de plus en plus de personnes s’orientent progressivement vers une approche en ligne d’abord. Ce qui sépare CarBoli du reste, c’est sa navigation et son interface utilisateur faciles qui rendent le processus client pratique. Nous attendons avec impatience un long partenariat avec toute l’équipe de CarBoli », a déclaré Preksha Seth, co-fondateur de Yellophant Digital.

CarBoli est un portail en ligne où les gens peuvent enchérir sur leurs voitures d’occasion. Bien qu’il opère actuellement dans la région de Delhi-RCN, il prévoit de s’étendre ultérieurement à différentes parties du pays. L’entreprise recherchait une agence capable d’offrir le meilleur retour sur investissement, a déclaré Gaurav Grover, fondateur de CarBoli.

« Notre vision à long terme est ambitieuse et compte tenu de l’histoire de l’agence dans la création de marques à partir de zéro, nous avons pensé que c’était le partenariat parfait. Nous sommes ravis de voir la stratégie à 360 degrés que l’agence nous réserve et nous prévoyons de faire de CarBoli une marque pan-indienne avec une agence aussi performante à bord. Ce sera une collaboration passionnante », a ajouté Grover.

Yellophant Digital, qui fait partie de Merge Infinity Global, a été formulé comme une rampe de lancement pour les start-ups et le secteur des PME. Il prétend offrir plusieurs services tels que le marketing numérique et de contenu, la conception, les solutions technologiques, la planification et l’achat de médias, le référencement, le SEM, la vidéographie, la photographie, l’ORM et la stratégie de marque.

