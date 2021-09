Mandat de marketing intégré pour les sacs Social Panga pour Infinity Learn

La marque a lancé une campagne intitulée ‘Aage Ka Kya Socha Hai’

Social Panga, une agence de marketing numérique et créatif intégré, a remporté un mandat de marketing intégré pour Infinity Learn. L’agence sera responsable du marketing numérique, des médias sociaux, de l’achat de médias et de la production pour Infinity Learn dans le cadre du mandat. « Avec notre expertise dans la mise à l’échelle des marques et notre spécialisation dans l’éducation et la technologie, nous sommes confiants de créer une marque dans l’industrie. Nous sommes impatients de développer la marque de manière stratégique et d’atteindre le public à un niveau plus profond et de lui fournir des solutions efficaces grâce à notre communication », a déclaré Himanshu Arora, co-fondateur de Social Panga.

Infinity Learn fait partie du groupe éducatif Sri Chaitanya. Maintenant, le groupe envisage de saisir les opportunités dans l’edtech via Infinity Learn. Social Panga augmentera l’empreinte médiatique de la marque en utilisant une stratégie de suppression de l’encombrement dans l’industrie en pleine croissance, a déclaré l’agence dans un communiqué. Il a également lancé une campagne intitulée « Aage Ka Kya Socha Hai » pour la marque. La marque a essayé de faire comprendre que les utilisateurs ne pensent pas à l’avenir (Aage ka kya socha hai) mais voient également le succès d’Infinity learn en choisissant le bon cours qui les aide à se préparer aux concours, a déclaré Ujjwal Singh, PDG d’Infinity Learn. .

« Nous nous efforçons d’apporter une formule de réussite qui réinventera l’enseignement en classe en ligne et constituera un” endroit unique “pour favoriser l’apprentissage en s’évaluant scientifiquement, en proposant des cours en direct, en aidant les étudiants à faire leurs devoirs/résolution de doutes et en favorisant l’auto-apprentissage à la maison et ce sera le cœur de notre communication », a ajouté Singh.

Selon Arora de Social Panga, la campagne a tenté de mettre en évidence les dilemmes auxquels les étudiants sont confrontés lorsqu’ils choisissent leur cheminement de carrière. Alors que la campagne a été publiée sur le numérique, la marque intensifiera ses activités sur tous les canaux de marketing dans les prochains jours.

L’agence revendique un portefeuille diversifié de plus de 100 marques. Il travaille avec des clients de catégories telles que Myntra, Cure.fit, Bosch, 3M, Manipal Hospitals, Himalaya, Tata Health, Pepperfry, Disney Junior, Karnataka Tourism, Mother’s Recipe, Amazon, Mamaearth, entre autres.

