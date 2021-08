Mandat de médias numériques des sacs m/SIX de GroupM pour Parag Milk Foods

Le compte sera géré depuis le bureau de m/SIX à Mumbai

L’agence basée sur les résultats de GroupM, m/SIX, a remporté le mandat de médias numériques pour Parag Milk Foods, la société privée de produits laitiers FMCG avec une présence pan-indienne. Le mandat comprend des tâches de recherche payante, d’affichage, de vidéo, d’OTT, de programmation et de commerce électronique. Le compte sera géré depuis le bureau de m/SIX à Mumbai.

« Cette victoire démontre l’expertise numérique de m/SIX et la confiance du client en nous. Fortes de notre compétence et de notre ADN « Xcellerator », nos équipes contribueront encore plus au succès de la marque. L’espace des produits laitiers FMCG a connu une croissance et une évolution phénoménales et, grâce à notre croissance commerciale et à notre approche centrée sur le consommateur, nous veillerons à obtenir des résultats de marque et commerciaux réussis pour Parag Milk Foods. Nous sommes impatients de nous associer à la marque dans ce voyage passionnant », a déclaré Saket Sinha, vice-président senior et directeur de m/SIX India.

Selon Akshali Shah, vice-président senior, stratégie, ventes et marketing, Parag Milk Foods, l’industrie laitière indienne connaît une croissance constante et se transforme à un rythme soutenu. « Gardant à l’esprit l’évolution des préférences des consommateurs, Parag Milk Foods ne se contente pas de suivre cette accélération, mais émerge en tant que pionnier grâce à ses différentes offres de produits. Dans la nouvelle normalité, chaque marque doit adopter une approche différente de la création de marque et de l’innovation, c’est pourquoi nous considérons m/SIX comme un partenaire stratégique qui comprend notre marque et notre vision pour atteindre davantage nos objectifs marketing. Nous sommes convaincus que l’équipe m/SIX continuera à propulser notre marque vers de nouveaux sommets », a ajouté Shah.

m/SIX est une agence média avec plus de 40 bureaux dans le monde et est soutenue par WPP, le réseau d’agences de communication. m/SIX est spécialisé dans la croissance des entreprises dans le paysage médiatique moderne et aide les clients à passer d’un monde de certitude à un nouveau monde d’adaptabilité. Ses clients incluent Emami, Whitehat Jr., Valvoline, Veeba Foods, KRBL Limited, Tata Mutual Fund, Revv Cars, Lovely Professional University, SonyLiv, Nilon’s, entre autres.

