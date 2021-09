Mandat de partage de données non personnelles pouvant gêner les start-up

Il peut alors évoluer vers un véritable partenariat entre le gouvernement et des entités privées pour stimuler la croissance économique de l’Inde.

Par TV Ramachandran

Au fond du siège social de Coca Cola se trouve un coffre-fort étroitement gardé avec la formule secrète de leur boisson signature. Même si l’entreprise emploie plus de 85 000 personnes, seuls deux employés à la fois sont au courant de ce secret. Ces données propriétaires sont la principale raison pour laquelle aucun concurrent n’a pu recréer le goût. Les recettes de boissons sucrées ne sont pas indispensables à une nation. Cependant, que se passe-t-il si une entreprise privée dispose d’une grande quantité d’informations sur l’infrastructure, les soins de santé ou le paysage financier de l’Inde ?

Le gouvernement peut-il utiliser ces informations confidentielles pour stimuler la croissance économique ? Cette question est la force motrice du rapport sur la gouvernance des données non personnelles (rapport NPD). Bien que le partage de données entre entités puisse avoir ses avantages, nous devons éviter les pièges potentiels qui pourraient compromettre la confidentialité, la sécurité et une saine concurrence.

L’incursion du Centre dans la compréhension de la meilleure façon d’exploiter la puissance des mégadonnées pour favoriser l’innovation locale est une étape importante. En décembre 2020, un comité d’experts (CoE) mis en place par MeitY a publié sa dernière version du rapport NPD. Cependant, les experts en algorithmes de big data et d’intelligence artificielle ont quelques inquiétudes.

Le rapport du NPD estime que les données non personnelles sont un bien public et sont « non rivales et non excluables ». Non rival signifie qu’il ne diminue pas au fur et à mesure que plus de gens le consomment. Non-excluable fait référence à des biens qu’aucune personne ou groupe de personnes ne peut être empêché d’utiliser. Le Centre, souhaitant favoriser l’innovation pour les start-up aux ressources limitées, impose aux entités privées de partager librement leurs bases de données après suppression des identifiants personnels. La question est de savoir si cela favorise ou inhibe l’innovation sur le marché ?

Le rapport suppose que les start-up indiennes manquent des opportunités de croissance car elles ne peuvent pas accéder à de grands ensembles de données appartenant à de plus grandes entreprises. Cependant, ce bras de fer « David contre Goliath » est le flux et le reflux le plus naturel d’une concurrence saine et libérale. Les grandes entreprises ont de nombreux employés, une liste de clients envieux et de grands ensembles de données accumulés sur une longue période. Ils ont droit à ces précieuses informations tant qu’ils ne monopolisent pas injustement l’ensemble du marché.

Les start-up ont leurs avantages. Beaucoup ont bouleversé des industries entières en tirant parti de leurs forces. Les start-ups ont une agilité de ninja et peuvent innover rapidement sans la bureaucratie et les guerres internes qui limitent les grandes organisations. L’acquisition rapide de clients est une mesure clé utilisée pour évaluer l’utilité d’une startup sur le marché, et non un handicap. Prenons l’exemple brillant d’Apna, la licorne la plus rapide d’Inde. La startup de réseautage professionnel a atteint le statut de licorne 15 mois après sa création. D’autres start-up ont-elles désormais droit aux données de comportement client qui alimentent le feu du triomphe d’Apna ? Même des données anonymisées peuvent révéler la « sauce secrète » d’une entreprise. Les entreprises peuvent engager des coûts élevés pour nettoyer, traiter et partager en continu leurs données avec leurs concurrents.

Le mandat de partage de données peut gêner les start-ups plus qu’elles ne les aide. Supposons qu’une start-up collecte des données classées comme « ensembles de données de grande valeur » ou HVD dans le rapport NPD. Dans ce cas, ils devront peut-être céder leurs données de comportement client durement gagnées à leurs concurrents et perdre leur avantage. Prenons par exemple PharmEasy, la pharmacie en ligne qui est maintenant une licorne. Quand ils ont commencé, ils n’avaient pas les données dont disposaient les plus gros joueurs. C’est normal pour les startups. PharmEasy a construit une incroyable base de données clients en générant une véritable demande du marché. Si leurs données client liées aux soins de santé sont considérées comme HVD, ils peuvent devoir divulguer leurs données. Les plus gros joueurs lanceront rapidement des équipes et des ressources pour traiter ces données.

Ces joueurs peuvent avoir les données personnelles des clients manquantes dans leurs propres bases de données pour relier les points. En utilisant ces ensembles de données complets, ils peuvent dévorer leurs concurrents. De plus, en partageant leurs données, les entreprises finissent-elles par violer indirectement le droit à la vie privée de leurs clients ?

Le mandat de partage de données est-il réservé aux HVD ? Comment les entreprises peuvent-elles protéger les secrets commerciaux contenus dans leurs métadonnées et leurs données brutes ? Existe-t-il de meilleurs moyens de nourrir les startups indiennes sans partage de données obligatoire ? Pouvons-nous offrir de meilleures options et infrastructures de financement fiscal et inciter les talents locaux à développer des algorithmes innovants dans certains secteurs à forte valeur ajoutée ? Si le CdE pouvait clarifier certaines de ces préoccupations, le rapport du NPD deviendrait plus solide. Il peut alors évoluer vers un véritable partenariat entre le gouvernement et des entités privées pour stimuler la croissance économique de l’Inde.

(Contributions de recherche par Chandana Bala)

Membre honoraire de l’IET (Londres) et président du Broadband India Forum ; Les vues sont personnelles

