Mandat de perquisition délivré pour le téléphone d’Alec Baldwin

. – Un juge a émis un mandat de perquisition pour le téléphone portable de l’acteur Alec Baldwin dans le cadre de la fusillade mortelle d’Halyna Hutchins sur le tournage du film « Rust », selon des documents judiciaires publiés jeudi dans le comté de Santa Fe.

Le juge a signé l’ordonnance jeudi déclarant que Baldwin, ainsi que son avocat, ont été invités à remettre le téléphone, et le détective a été invité à « obtenir un mandat ».

Les responsables cherchent à obtenir des messages, des journaux d’appels, des photos et des vidéos numériques, ainsi que tous les messages privés envoyés sur les plateformes de réseaux sociaux dans le cadre de la production de « Rust », indique l’ordre. Il cherche également à obtenir sur le téléphone des vidéos, des photos et des messages supprimés en rapport avec le film.

Hutchins a été abattu le 21 octobre lors d’une répétition d’une scène dans une église du Bonanza Creek Ranch au Nouveau-Mexique. Le réalisateur Joel Souza a également été blessé dans la fusillade.

Ce qu’Alec Baldwin a dit à propos de l’incident

Alec Baldwin a déclaré à George Stephanopoulos d’ABC plus tôt ce mois-ci que la scène le montrerait en train d’armer l’arme, et lui et Hutchins se demandaient comment elle voulait qu’il place sa main juste avant que l’arme ne se déclenche.

« Et je lève l’arme, je dis : ‘Peux-tu voir ça ? Peux-tu voir ça ? Peux-tu voir ça ?’ Et elle dit … et puis j’ai lâché le marteau du pistolet, et le pistolet s’en va. J’ai lâché le marteau du pistolet, le pistolet s’est déclenché « , se souvient Baldwin.

Il a dit qu’il pointait l’arme vers le côté de la caméra, comme Hutchins la pointait, dans sa direction.

« Je tiens le pistolet là où elle m’a dit de le tenir, qu’elle a fini par pointer juste sous son aisselle, c’est ce qu’ils m’ont dit », a déclaré Alec Baldwin.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait pointé l’arme sur Hutchins et appuyé sur la gâchette alors que ce n’était pas dans le script, Alec Baldwin a répondu : « Je ne pointerais jamais une arme sur quelqu’un puis j’appuierais sur la gâchette, jamais. »

