Mandat de recherche de tirs « de rouille », des flics examinant un fournisseur de munitions

— L’avocat d’Hannah, Jason Bowles, raconte TMZ … les shérifs ont fait un grand pas pour trouver qui a mis des munitions réelles sur le plateau de tournage en exécutant le mandat de perquisition, et l’on s’attend à ce que le FBI compare et analyse les cartouches en direct du plateau avec les cartouches en direct saisies à PDQ Arm & Prop pour déterminer d’où ils viennent.

Le grand mystère de la fusillade mortelle sur le tournage de Alec BaldwinLe film « Rust » de « Rust » reste … comment des balles vivantes se sont retrouvées dans l’arme, et maintenant les enquêteurs examinent de plus près le fournisseur de munitions du film.

Selon un nouveau mandat de perquisition, obtenu par TMZ, des détectives du Nouveau-Mexique ont interrogé un type nommé Seth Kenney, l’un des fournisseurs de l’armurier en chef de munitions Anneau de Hannah utilisé sur le plateau.

Les flics ont également parlé au père d’Hannah, Thell Reed, qui est lui-même un armurier expérimenté qui a travaillé avec Seth. Dans les documents, les flics disent que Thell leur a dit que Seth et lui s’étaient croisés sur une production différente … un mois ou deux avant la tragédie de « Rust ».

Ce qui est intéressant à ce sujet, c’est que… Thell prétend que Seth a apporté des munitions réelles – une boîte d’environ 200 à 300 cartouches – à cet ensemble à des fins d’entraînement aux armes. Une fois la formation terminée, Thell dit que Seth a repris les balles restantes et prétend que cela comprenait des munitions Colt .45 vivantes.

L’arme à feu que Baldwin a tirée était un Colt .45 à canon long. Vous voyez où Thell veut en venir – il a dit aux flics que les munitions restantes de sa production pourraient correspondre à cela qui a tué directeur de la photographie Halyna Hutchins.

C’est sa théorie, de toute façon, et les flics sont prêts à vérifier – le département du shérif du comté de Santa Fe a obtenu le mandat de perquisitionner dans l’entreprise de Seth, PDQ Arm & Prop.

Vraisemblablement, ils veulent voir si la balle fatale correspond à celle de la boîte de munitions réelles d’il y a quelques mois. Le juge a signé, donnant aux détectives le feu vert pour ramasser les preuves potentielles.

Et, il y a ça… d’après les docs, les flics ont aussi parlé au prop master de « Rust », Sarah Zachry, qui a déclaré avoir vérifié la boîte de munitions – après que Halyna a été abattue – et a trouvé des balles qui crépitaient, indiquant qu’il s’agissait de balles factices, et d’autres non. Cela l’a amenée à croire qu’il y avait encore plus de cartouches vivantes dans la boîte de munitions.

11/3/21 TMZ.com

Rappelez-vous, les avocats d’Hannah ont avancé une théorie selon laquelle quelqu’un, peut-être un membre d’équipage mécontent, a intentionnellement apporté des balles réelles sur le plateau. saboter la production — mais DA Mary Carmack-Altwies a dit qu’elle n’achète pas ça.

