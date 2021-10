Mandat ou liberté : une lettre ouverte aux PDG d’entreprise

par Jon Rappoport, Plus de fausses nouvelles :

Soyons francs. Qui, sensé, ferait appel aux PDG d’entreprise sur des questions fondamentales d’éthique et de liberté ?

Mais nous sommes en 1776.

Nous sommes à la croisée des chemins.

Allez-vous ordonner à vos employés de se faire vacciner contre le COVID ? Allez-vous licencier ceux qui ne le feront pas ? Allez-vous leur retirer leur liberté, pour un vaccin qui a déjà fait 700 000 blessés ?

Et en passant, ce nombre représente une vaste sous-déclaration. La célèbre étude Harvard Pilgrim conclut que les blessures causées par le vaccin devraient être multipliées par 100 pour arriver à un nombre réel.

Soyons réalistes. Il y aura de nombreuses poursuites judiciaires déposées de toutes parts, pour arrêter un mandat de vaccination ; mais l’issue de ces actions en justice est très incertaine. Par conséquent, vous, les PDG, devez…

Levez-vous et refusez. Levez-vous et dites que vous n’imposerez pas de mandat à vos employés, PEU IMPORTE QUOI.

Plus de mandats, plus de confinements, plus de destruction de l’économie, plus de destruction de millions de vies supplémentaires.

Sauf dans quelques États, on ne peut pas compter sur les gouverneurs. Vous, les PDG, êtes une première ligne de défense, si vous en avez le courage. Si vous ne le faites pas, si votre réputation acharnée repose sur du sable, si votre loyauté principale est envers un gouvernement fédéral qui vous offre des renflouements en espèces en échange d’une trahison contre le système de libre entreprise, qu’en reste-t-il – alors vous êtes perdu dans une obscurité de votre propre fabrication.

Vous souvenez-vous de ces mots? « Et pour le soutien de cette Déclaration, avec une ferme confiance en la protection de la Divine Providence, nous nous engageons mutuellement nos vies, nos fortunes et notre honneur sacré. »

Ce fut la dernière pensée exprimée dans la déclaration d’indépendance par les signataires.

Ces mots sonnent creux pour vous maintenant ? Est-ce là que nous sommes ?

Allez-vous laisser une empreinte de botte sur votre visage pour toujours ?

Allez-vous miser sur la liberté même qui a permis à votre entreprise de grandir et de prospérer ?

Les échos de 1776 sont-ils si faibles dans vos esprits, vous ne pouvez pas imaginer en quoi ce terrible 2021 a quelque chose à voir avec vous ?

Vous devez aller de l’avant et faire des déclarations et des engagements audacieux et sans compromis : aucun mandat. Pas de blocages. Pas de destruction du droit de gagner sa vie. Pas de dictature fédérale. Pas de recul.

Vous et vos collègues PDG devez quitter vos bureaux et voyager à travers le pays et dire aux gens que vous êtes de leur côté, et vous devez le dire. Ce n’est pas votre campagne de relations publiques habituelle. C’est l’honnêteté, l’honneur et le devoir. Si vous l’avez en vous.

D’abord, il y a eu l’histoire d’un virus. Puis l’histoire d’un test pour le virus. Puis l’histoire des numéros de cas. Ensuite, les masques et les confinements et la distanciation et le dynamitage de l’économie. Puis le vaccin. Puis le mandat vaccinal annoncé. Ne vous est-il pas venu à l’esprit que cette histoire en série, à chaque phase successive, est vraiment le prétexte à la tyrannie et à la dictature et à la prise de contrôle ?

Vous devez commencer à forger de nouvelles alliances qui vont bien au-delà de votre monde quotidien ; alliances avec des infirmières, des pilotes, des shérifs, des soldats et d’autres qui refusent le vaccin. Alliances avec des syndicats qui font reculer le mandat.

Ce n’est pas, à proprement parler, vos « affaires », mais les affaires en Amérique se dirigent vers le bord d’une falaise, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué.

Voici l’histoire de l’un des vôtres. Alfie Oakes. Il compte 3 200 employés. Son magasin est basé en Floride. Il possède 3 000 acres de terres agricoles et une usine de transformation des aliments. Regardez-le parler dans cette vidéo. Il comprend ce qui est en jeu. Il sait que nous sommes en 1776. C’est un homme bon qui fait ce qu’il faut. C’est un héros.

Nous parlons de valeurs. Nous ne parlons pas de politiquement correct ou de sucer sans cesse la tétine du socialisme.

Je me rends compte que beaucoup d’entre vous, PDG, ont déjà embrassé une forme de socialisme – une étroite collaboration avec le gouvernement – parce que vous pensez que c’est la meilleure garantie pour votre survie. Mais tu te trompes. Vous vous trompez en termes stratégiques et en termes de valeurs et de principes.

Vous devez maintenant révolutionner votre façon de penser. Vous devez aider à surmonter les forces avec lesquelles vous vous êtes aligné.

