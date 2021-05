Mandat RBI: portefeuilles, cartes à rendre interopérables

L’obligation de soumettre des données sur les retraits d’espèces à la RBI mentionnée a été supprimée.

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a exigé que tous les instruments de paiement prépayés (PPI) ou portefeuilles entièrement conformes au KYC soient rendus interopérables d’ici le 31 mars 2022. La banque centrale l’a annoncé dans une notification publiée mercredi soir.

«Il sera obligatoire pour les émetteurs de PPI de donner aux détenteurs de PPI full-KYC (PPI conformes KYC) l’interopérabilité via des réseaux de cartes autorisés (pour les PPI sous forme de cartes) et UPI (pour les PPI sous forme de portefeuilles électroniques), »Dit la notification.

L’interopérabilité sera également obligatoire du côté de l’acceptation et elle sera activée d’ici le 31 mars 2022. Les PPI pour les systèmes de transport en commun (PPI-MTS) resteront exemptés d’interopérabilité, tandis que les émetteurs de PPI cadeaux auront la possibilité d’offrir l’interopérabilité.

Comme annoncé lors du dernier examen de la politique monétaire le 7 avril, la notification a augmenté le montant maximal restant dû au titre des IPP à KYC complet à Rs 2 lakh à partir de Rs 1 lakh.

La notification fixait également les règles permettant le retrait d’espèces des IPP à KYC complet émis par des non-banques. Il y aura une limite maximale de Rs 2 000 par transaction avec une limite globale de Rs 10 000 par mois et par PPI. Toutes les opérations de retrait d’espèces effectuées à l’aide d’une carte ou d’un portefeuille doivent être authentifiées par un facteur d’authentification supplémentaire (AFA) ou PIN. Les émetteurs proposant des retraits doivent mettre en place des mécanismes de recours appropriés pour les clients. Ils seront également tenus de mettre en place une période de refroidissement appropriée pour les retraits d’espèces lors de l’ouverture du PPI ou du chargement ou du rechargement de fonds dans le PPI afin d’atténuer le risque d’utilisation frauduleuse.

La limite de retrait d’espèces aux terminaux de points de vente (PoS) utilisant des cartes de débit et des cartes prépayées à système ouvert émises par les banques a également été rationalisée à 2000 Rs par transaction dans une limite mensuelle globale de 10000 Rs sur tous les sites. Auparavant, les retraits via ce mode étaient plafonnés à 1 000 roupies pour les centres de niveau I et II et à 2 000 roupies pour les autres centres. L’obligation de soumettre des données sur les retraits d’espèces à la RBI mentionnée a été supprimée.

Le mois dernier, RBI avait déclaré que l’interopérabilité, les retraits d’espèces et l’ouverture de l’utilisation du RTGS et du NEFT aux non-banques visaient à atteindre la parité entre les deux ensembles d’entités. Le directeur exécutif de l’époque et maintenant vice-gouverneur, T Rabi Sankar, avait déclaré: «L’idée de permettre les retraits d’espèces, etc. auprès des émetteurs de PPI non bancaires est essentiellement d’égaliser les règles du jeu entre les banques et les non-banques, et d’obtenir le confort que cela réduit. la nécessité de détenir des espèces. Le fait qu’un détenteur de PPI ait ce confort que je peux quand je veux accéder à de l’argent réduit le besoin réel de détenir de l’argent. Nous pensons que cela donnera un coup de fouet à la numérisation du système. »

Les acteurs de l’industrie ont précédemment salué ces mouvements, affirmant que l’interopérabilité pourrait aider les portefeuilles à récupérer l’espace qu’ils avaient perdu aux banques et à d’autres acteurs avec la montée en puissance de l’interface de paiement unifiée (UPI) et les nouvelles exigences KYC. On pense également que les non-banques seront ainsi en mesure de se concurrencer efficacement pour la micro-épargne des segments sous-bancarisés.

Shilpa Mankar Ahluwalia, partenaire – fintech, Shardul Amarchand Mangaldas & Co, a déclaré: «RBI a apporté quatre changements clés qui créeront des conditions de concurrence beaucoup plus équitables entre les émetteurs de PPI bancaires et non bancaires… Ces fonctionnalités de paiement quasi bancaire permettront l’utilisation et la pénétration des IPP qui stimulent la croissance des paiements numériques. »

