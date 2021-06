Ancien GRAND BLANC chanteur Jack Russell et TRIXTER‘s Steve Brown et PJ Farley rejoint GARANTIR sur scène hier soir (samedi 5 juin) au Live United Live Music Festival à Sunbury, Pennsylvanie pour interpréter le classique GARANTIR chanson “Tarte aux cerises”. Des séquences vidéo filmées par des fans de leur apparition peuvent être vues ci-dessous.

En 2010, ancien GARANTIR chanteur Jani Lane rempli pour Russel à un certain nombre de GRAND BLANC montre pendant que Jack se remettait d’une intervention chirurgicale majeure après avoir subi une perforation intestinale (une urgence médicale dans laquelle un trou dans l’intestin s’ouvre pour permettre à son contenu de se vider dans le reste de la cavité abdominale).

« J’ai été ami avec Jack depuis des décennies,” voie Raconté Syracuse.com à l’époque. “Nous avons toujours eu une bonne relation. Et j’ai connu tous les [GREAT WHITE] les gars pendant un moment.”

voie a dit qu’il n’avait pas immédiatement accepté l’invitation à remplir Russel récupéré d’un intestin perforé. « J’ai dû parler à Jack premier,” Jani expliqué. “J’ai été à l’autre bout du fil, où j’étais le dernier à savoir qui allait me remplacer et chanter les chansons que j’ai écrites, ce qui est un endroit très inconfortable.”

voie a parlé à Russel tandis que Jack était encore à l’hôpital. “Il était génial,” Jani mentionné. “Il a dit : ‘Allez le faire. Gardez le feu vivant.’ J’ai dit : ‘Remets-toi sur pied, et à la seconde où tu es de retour, je m’en vais et tu botter le cul.

voie enregistré plusieurs albums avec GARANTIR à la fin des années 1980 et au début des années 1990, mais a quitté le groupe à plusieurs reprises. Le septième LP studio du groupe, “Né de nouveau”, est sorti en 2006 et présentait Jaime St. James en tant que chanteur principal. En 2008, voie renvoyé à GARANTIR temporairement et en tournée avec le groupe. En septembre de cette année-là, GARANTIR a annoncé que Jani était reparti. Le groupe l’a remplacé par Robert Mason et a sorti son huitième album studio, “Rockaholic”, en 2011.

voie est décédé en août 2011 à l’âge de 47 ans. Les ambulanciers ont trouvé son corps dans une chambre de motel Comfort Inn à Woodland Hills, en Californie, près de Los Angeles. Lane avait lutté contre l’abus d’alcool pendant des années.