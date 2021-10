Le gouvernement de Maha Vikas Aghadi avait démis de ses fonctions de commissaire de police de Mumbai Param Bir Singh en mars de cette année. (PTI)

Un tribunal de Thane a émis aujourd’hui un mandat d’arrêt contre l’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh, dans une affaire d’extorsion. Selon la police de Mumbai, Param Bir Singh est introuvable. Hier, la division du crime de Mumbai avait déposé un plaidoyer devant le tribunal de l’Esplanade pour avoir émis un mandat d’arrêt contre Singh. La Direction du crime l’a recherché.

D’un autre côté, le chef du Congrès et député du Rajya Sabha, P Chidambaram, a déclaré aujourd’hui qu’il trouvait bizarre que la police de Mumbai ne soit pas en mesure de retrouver son ancien commissaire et l’ait qualifié de version « Achhe Din du 21e siècle » du jeu de cache-cache. « N’est-il pas étrange que la police de Mumbai ne puisse pas retrouver son ancien commissaire de police ? Il s’agit de la version Achhe Din du 21e siècle de notre jeu d’enfance préféré de Cache-cache », a déclaré Chidambaram sur Twitter.

N’est-il pas étrange que la police de Mumbai ne puisse pas retrouver son ancien commissaire de police ? Il s’agit de la version Achhe Din du 21e siècle de notre jeu d’enfance préféré de Cache-cache. — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) 28 octobre 2021

Pendant ce temps, le gouvernement du Maharashtra a suspendu le salaire de Param Bir Singh avec effet immédiat, affirmant qu’il était introuvable depuis mai de cette année. Pas moins de cinq FIR ont été enregistrés contre Singh dans différents postes de police du Maharashtra et la principale accusation portée contre lui était d’extorsion. Le bureau anti-corruption de la police de Mumbai a déjà enquêté sur des allégations de corruption portées contre Singh par deux policiers en service.

Auparavant, Param Bir Singh avait reçu de nombreuses citations à comparaître, mais il ne s’était pas présenté devant la commission d’enquête KU Chandiwal de la justice (à la retraite) nommée par le gouvernement, l’Agence nationale d’enquête et la Direction de la criminalité.

Le 22 octobre, une commission d’enquête enquêtant sur l’affaire Bhima Koregaon avait rendu une ordonnance convoquant Param Bir Singh et l’officier de l’IPS Rashmi Shukla leur demandant de comparaître avant le 8 novembre 2021.

Le gouvernement de Maha Vikas Aghadi avait destitué Param Bir Singh de ses fonctions de commissaire de police de Mumbai en mars de cette année et l’avait transféré aux Home Guards où il n’a pas encore signalé et rejoint. Il a été démis de ses fonctions à la suite de l’affaire très médiatisée d’alerte à la bombe Antilia dans laquelle son junior Sachin Vaze est un accusé clé.

