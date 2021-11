Mandat sur les vaccins pour les changeurs de jeu

The Mighty Ducks: Game Changers devra continuer sans la star de la franchise Emilio Estevez. L’acteur, à l’origine du rôle de l’entraîneur Gordon Bombay dans les films originaux des Mighty Ducks, ne reviendra pas pour la saison 2 de Game Changers, a rapporté Deadline vendredi. ABC Signature, l’unité Disney Television Studios à l’origine de la série Disney +, a choisi de ne pas reprendre le contrat d’Estevez après que lui et son équipe ont fait des « allers-retours » avec le studio au sujet de leur exigence de vaccination COVID.

Avant le début de la production de la saison 2, Game Changers a adopté une politique de vaccination obligatoire pour tous les acteurs et l’équipe de la zone A, qui couvre tous les acteurs et l’équipe qui entrent en contact direct avec eux. Cela a été inclus comme option dans le récent accord entre Hollywood et les principaux syndicats, et la plupart des productions des studios de télévision Disney sont allées avec. Des sources ont déclaré à Deadline qu’Estevez, par l’intermédiaire de ses représentants, ne donnerait pas « l’assurance » qu’il donnerait suite.

Étant donné que la production devait commencer au début de l’année prochaine, Disney devait prendre une décision rapidement, ils ont donc choisi de ne pas choisir l’option d’Estevez. Les scripts seront édités pour écrire le personnage d’Estevez. D’autres sources proches d’Estevez ont déclaré qu’il y avait des différences créatives, qui ont également joué un rôle dans sa décision. Estevez et Disney n’ont pas commenté le rapport.

Disney a renouvelé Game Changers pour une deuxième saison en août, après le succès de la première saison de l’émission, qui est sortie entre mars et mai. La série commence bien après les événements des films originaux Mighty Ducks, l’équipe titulaire étant désormais une puissance dans le hockey pour les jeunes. Après qu’Evan Morrow (Brady Morrow) ait été coupé par l’équipe, sa mère Alex (Lauren Graham) enrôle Bombay pour entraîner une nouvelle équipe appelée les Don’t Bothers. Le reste de la distribution principale comprend Maxwell Simkins, Swayam Bhatia, Julee Cerda, Luke Islam, Bella Higginbotham, Taegan Burns, Kiever O’Reilly et De’Jon Watts. Graham et Noon devraient tous deux revenir pour la saison 2.

Les mouvements originaux de Mighty Ducks sont sortis entre 1992 et 1996, avec Steven Brill écrivant le film original. Bombay a été présenté comme un avocat de Minneapolis qui est condamné à 500 heures de travaux d’intérêt général après une arrestation pour conduite en état d’ébriété. Il accepte d’entraîner une équipe de hockey de jeunes outsiders. Brill est également producteur exécutif sur Game Changers et a développé le spectacle avec Cathy Yuspa et Josh Goldsmith.