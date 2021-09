Mandats de blocage des paiements : un prix élevé à payer

Financièrement, cela pourrait se traduire par plus de 50 % des revenus gagnés revenant aux entreprises propriétaires de ces marchés d’applications, ce qui peut également contourner la fiscalité en fonction de la manière dont ceux-ci sont structurés et mis en place.

Par Rameesh Kailasam

Même si la pénétration des smartphones continue de croître de manière exponentielle à travers le monde, la pandémie a accéléré l’adoption de l’économie numérique basée sur les applications. Un marché d’applications est comme un centre commercial du monde réel, uniquement numérique ; il abrite de nombreuses boutiques et se comporte comme une plateforme de distribution de tout logiciel mobile/informatique (communément appelé applications). L’industrie des applications mobiles a généré des milliards de dollars de revenus pour les marchés d’applications. Apple et Google n’ont peut-être pas initialement perçu leurs magasins d’applications comme des générateurs de revenus clés, mais, en 2020, les revenus des applications Apple iOS et Google Android ont atteint à eux seuls 111 milliards de dollars, Apple détenant une part de 65% de la valeur des revenus tandis que Google est numériquement plus élevé chez les utilisateurs en raison de la pénétration généralisée d’Android.

Une application paie pour son existence depuis sa création jusqu’aux différentes étapes du continuum de sa croissance. Une grande partie du paiement est destinée au développement autour du système d’exploitation, à la liste sur l’App Store, à la promotion de l’application sur la boutique, à la publicité, à la promotion des téléchargements d’applications, à la distribution, à l’utilisation d’autres fonctionnalités telles que la recherche, les cartes, le marketing, les passerelles de paiement , les réductions de commissions et les taxes gouvernementales.

L’App Store d’Apple facture une commission de 30 % sur les applications et les achats intégrés de biens et services numériques au départ, tombant à 15 % après la première année. Pour Google, le taux et le modèle de commission sont similaires à ceux d’Apple. Dans les deux cas, les produits du monde réel sont exonérés et seuls les biens et services du monde virtuel sont couverts. Dans le cas du Samsung Galaxy Store, la commission est de 30%, mais avec une marge de négociation. L’App Store d’Amazon est similaire à Apple et Google. Microsoft, cette année, a annoncé une baisse de la commission à 15 %, dont 12 % sur les jeux ; cependant, le taux de 30% reste pour les achats sur les consoles XBox.

Les développeurs d’applications estiment que les politiques strictes qui vous enferment dans un environnement de paiement sont de nature restrictive. En outre, des aspects tels que les « applications distribuées en lecture » ​​utilisant leur système de facturation comme mode de paiement s’ils exigent ou acceptent un paiement pour accéder à des fonctionnalités ou des services, y compris toute fonctionnalité d’application, contenu numérique ou biens, les lient injustement.

Une sorte de blocage du côté des paiements peut sembler équivalent à payer un MDR de 30% ou 15%. Si l’on devait analyser le type d’applications susceptibles d’entrer dans cette catégorie d’abonnement, cela comprendrait les applications de l’espace éducatif, qui ont été mises en ligne et sont essentielles pour un pays en développement comme l’Inde, le mariage qui est une exigence sociale essentielle, la santé et remise en forme (de la plus haute priorité ces jours-ci). En outre, viennent de nombreux autres domaines essentiels pour l’information, l’actualité, le bien-être mental et les engagements tels que les actualités, la musique, les jeux et même les affaires.

La meilleure solution est que le client et le développeur d’applications aient la liberté de choisir, comme cela se pratique actuellement sans aucun verrouillage forcé. De tels mandats de verrouillage des paiements peuvent également entrer en conflit avec les réglementations de la RBI et les réglementations sur la protection des consommateurs. Le modèle proposé est exponentiellement élevé à 30 % et 15 %, contre 2 à 4 % qui semblent être des limites supérieures globales pour les frais facturés par les fournisseurs de paiement et les réseaux de cartes de crédit. Principalement, de telles commissions ne sont pas justifiées car il existe déjà un modèle de revenus florissant. De tels modèles de commission forcée peuvent avoir un effet dévastateur sur l’émergence de l’écosystème des start-up et des applications.

Le défi émanant de ces marchés d’applications captives aujourd’hui est ressenti par l’écosystème des startups qui se plaint également d’un manque de transparence algorithmique et d’une mainmise croissante via des services groupés et des verrouillages de paiement.

Tenant compte de cela, le parlement sud-coréen a récemment approuvé une loi qui interdit aux principaux magasins d’applications d’exiger des développeurs qu’ils n’utilisent leurs systèmes de paiement que pour traiter la vente de produits et services numériques. Cela signifie que les développeurs d’applications ne seront pas obligés de payer les commissions de 30 % et 15 % sur chaque paiement à ces marchés d’applications.

Au Japon, les règles interdisaient également auparavant les «applications de lecture» dans lesquelles les consommateurs consommaient du contenu acheté ailleurs. Ce mois-ci, Apple a annoncé au Japon qu’il abandonnerait cette règle à partir du début de l’année prochaine dans le cadre de la conclusion d’une enquête menée par la Japan Fair Trade Commission (JFTC).

Epic et Apple sont engagés dans une bataille juridique qui semble se poursuivre malgré une décision d’un tribunal de district aux États-Unis. Epic avait donné à ses joueurs Fortnite le choix de payer via iOS et Google Play ou le paiement direct Epic, répercutant ainsi les économies pour éviter de payer l’exigence de 30% ou 15% qui était contestée.

Il sera important pour l’Inde d’examiner de près ces développements, car l’Inde possède désormais l’écosystème de start-up et de licorne émergent le plus rapide qui a besoin d’être isolé de ces pratiques commerciales. Aujourd’hui, nous utilisons tous diverses applications dans notre vie professionnelle et sociale quotidienne. Grâce à de tels modèles de verrouillage forcé et à des contrôles exclusifs des paiements, les consommateurs peuvent être piégés en payant des prix injustement élevés, et la liberté de choix en sera la victime ultime.

L’auteur est PDG, Indiatech.org

