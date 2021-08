Mandats de vaccination. Arrêt complet. | Le chimpanzé souriant ⋆ 10z viral

Cette vidéo puissante et à la voix douce vaut sept minutes de votre temps. Je promets.

Dans la cible principale de la vidéo, Mountain Home, Ark., le taux de vaccination contre le covid n’est que de 36% et la moitié du personnel de l’hôpital n’est pas non plus vacciné, car l’attitude politique dominante est, et je cite : “Je n’aime pas qu’on me dise quoi Je dois le faire » et « Laissez chacun vivre sa propre vie. »

Dans une région au sang rouge qui s’est historiquement fière de l’éthique américaine (qui est en fait mondiale) des voisins aidant leurs voisins en temps de crise, une éthique méchamment égoïste d’indifférence envers les autres est devenue le proverbe politiquement biblique de vivre et de mourir, par.

Tout cela parce qu’un escroc a décidé de se présenter à la Maison Blanche il y a cinq ans. C’est ça. Aucune autre raison. Superbe.

Les mandats de vaccination sont la seule solution rationnelle à cette pandémie éternelle. Si un Trumper souhaite défier les besoins de tout le monde, il devrait alors être mis en quarantaine de force dans sa maison, sa tente ou sa grotte – et incarcéré dans un endroit isolé s’il viole l’ordre de quarantaine. Il est grand temps d’arrêter de dorloter ces hommes de main.

Une nouvelle variante plus meurtrière est assurément en route ; ainsi, bientôt, les non vaccinés tueront les vaccinés consciencieusement, vous et moi. Est-ce qu’être si délicat dans la confrontation de leurs « sentiments » devrait éviter la seule alternative rationnelle à la poursuite mortelle de la « liberté » ?

_______