Mandaviya passe en revue la situation de la dengue à Delhi ; Centre pour envoyer des équipes dans les États avec des cas en augmentation

Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a demandé lundi au secrétaire à la Santé de l’Union d’identifier et d’envoyer une équipe d’experts dans les États où les cas de dengue sont très actifs, alors qu’il examinait la situation à Delhi et assurait le plein soutien du Centre.

Mandaviya a présidé une réunion de haut niveau avec le gouvernement de Delhi pour examiner les mesures de santé publique prises pour le contrôle et la gestion de la dengue. « A examiné la situation de la dengue à Delhi et assuré le plein soutien du Centre », a tweeté le ministre.

« Des initiatives sur le terrain telles que l’identification des points chauds, la nébulisation et le traitement rapide seront menées pour lutter contre la maladie. Center envoie également une équipe d’experts dans les États où les cas de dengue sont en augmentation », a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent cette année, six décès ont été enregistrés en raison de la maladie à transmission vectorielle, tandis que le nombre de cas a grimpé à plus de 1 530, selon un rapport civique publié lundi. Soulignant l’urgence de l’intervention, le ministre a souligné que de nombreuses personnes pauvres sont touchées par la dengue et qu’une faible numération plaquettaire fragilise les patients, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué.

