Mandchin devient le premier démocrate à s’opposer au statut d’État de DC

La campagne pour ajouter Washington, DC en tant que 51e État, a toujours été confrontée à de faibles chances au Sénat, mais maintenant le projet de loi a son premier détracteur démocrate – le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale.

Dans une interview à la radio avec MetroNews Talkline de Virginie-Occidentale vendredi, Manchin a jeté de l’eau froide sur l’effort démocrate jusqu’ici unifié pour approuver le statut d’État de DC. La législation visant à ajouter le district en tant que 51e État a été adoptée à la Chambre la semaine dernière sur un vote strictement en ligne, envoyant le projet de loi au Sénat.

“Si le Congrès veut faire de DC un État, il devrait proposer un amendement constitutionnel”, a déclaré Manchin. «Laissons le peuple américain voter.»

Au Sénat 50-50, où tout projet de loi aurait besoin de 60 voix pour éliminer les obstacles de procédure, le projet de loi était probablement sur le point de mourir par obstruction systématique. Mais la perte de Mandchin – qui a également fait obstacle aux projets des démocrates de réformer l’obstruction systématique, de mettre en œuvre un salaire minimum de 15 dollars et des plans de dépenses et de fiscalité fédéraux du président Joe Biden – pique aussi bien les partisans de l’État que les progressistes.

Jusqu’à présent, 46 démocrates du Sénat se sont prononcés en faveur du projet de loi, selon le Washington Post, ainsi que le président Biden. Trois n’ont pas encore pris position, mais un, la sénatrice Jeanne Shaheen (D-NH) a déjà coparrainé un projet de loi sur l’État de Washington. Et Mandchin est le seul démocrate dans la colonne «non».

Les républicains semblent unis dans leur opposition au projet de loi. En 2019, le chef de la majorité au Sénat de l’époque, Mitch McConnell, a qualifié les efforts démocrates d’ajouter DC et Porto Rico en tant qu’États de «socialisme à part entière».

Manchin a soutenu que les rapports du ministère de la Justice sous les administrations Reagan et Carter démontrent que DC doit être ajouté en tant qu’État par un amendement constitutionnel. Il a souligné le 23e amendement, ratifié en 1961, qui autorisait les résidents de DC le droit de voter aux élections présidentielles et lui accordait trois votes électoraux au collège électoral, comme faisant obstacle à la création d’un État via une action du Congrès.

Il a poursuivi en disant qu’il ne soutiendrait pas une action unilatérale du Congrès sur la question, et a déclaré qu’il «dirait à ses amis» que l’affaire aboutirait à la Cour suprême s’ils suivaient une voie du Congrès.

«Tous les juristes nous l’ont dit», a déclaré Manchin. «Alors pourquoi ne pas le faire de la bonne manière et laisser les gens voir s’ils veulent changer?»

Tous les 50 États existants ont été ajoutés à l’union via une loi du Congrès.

Les partisans du statut d’État de DC, y compris Del. Eleanor Holmes Norton (D), le seul représentant de DC – bien que non votant – au Congrès, ont déclaré à Politico dans un communiqué que le Congrès n’avait pas besoin d’abroger le 23e amendement pour faire de DC un État.

Norton a également pris un coup de feu à Manchin dans une interview avec le Washington Post, affirmant qu’elle n’avait jamais compté sur lui pour son soutien, mais comptait plutôt élire davantage de démocrates afin de diminuer son influence.

Stasha Rhodes, la présidente du groupe de défense 51 pour 51 de l’État de Washington, a présenté la question dans une déclaration comme une question de justice raciale et a repoussé la logique de Manchin.

“Aucun membre du Sénat ne devrait refuser le droit de vote à 700 000 Washingtoniens, pour la plupart noirs et bruns, sur la base d’une compréhension fragile de la Constitution et de l’histoire américaine”, a déclaré Rhodes. «Une loi sur l’état de Washington est clairement conforme à la Constitution et au 23e amendement.»

Mais malgré les droits de vote et les arguments de justice raciale en faveur d’un État, le débat qui l’entoure est devenu celui du pouvoir partisan – quelque chose que Mandchin sait sûrement. Comme l’a rapporté Jérusalem Demsas de Vox:

La faible majorité des démocrates a été en mesure de faire adopter une loi sur la création d’un État en ce qui concerne le parquet de la Chambre, mais maintenant elle va au Sénat – où les projets de loi vont mourir par obstruction systématique. Malgré la myriade de façons dont l’État bénéficierait aux résidents de DC, le débat politique a été défini par le fait que deux autres sénateurs démocrates seraient probablement ajoutés au Sénat si DC devenait le 51e État. Selon la Brookings Institution, depuis 2000, le candidat démocrate à la présidence a recueilli, en moyenne, plus de 89% des voix à Washington, DC.

Le sénateur Tom Carper (D-DE) est le parrain du projet de loi du Sénat. Par l’intermédiaire d’un porte-parole, il a déclaré au Washington Post que son objectif actuel était d’obtenir le soutien des 50 démocrates du Sénat – maintenant improbable – et qu’il s’engageait avec des membres des deux partis.