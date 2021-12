Mandiant nomme Balaji Rao au poste de directeur national, marchés Inde et SAARC

Il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour que les organisations indiennes adoptent une position proactive pour se défendre contre les cyberattaques dans ce paysage de menaces en évolution, a déclaré Rao.

Mandiant a nommé Balaji Rao en tant que nouveau directeur national, marchés Inde et SAARC. Dans son nouveau rôle, Rao sera responsable de la génération de revenus, du développement commercial stratégique et des opérations. Il dirigera également l’équipe pour aider les organisations en Inde à acquérir leur avantage en matière de cybersécurité avec le portefeuille innovant de solutions et de services de Mandiant. « Avec Balaji rejoignant notre équipe dynamique, je suis convaincu que nous allons affiner notre objectif pour permettre à davantage d’organisations de déployer nos solutions et services de sécurité indépendants des contrôles tout en élargissant notre présence croissante dans le sous-continent indien », Eric Hoh, président, Asie-Pacifique et Japon, dit Mandiant.

Selon Hoh, aucune organisation au monde n’est à l’abri des violations. Mandiant en sait plus sur les acteurs de la menace que toute autre entreprise du secteur de la sécurité et répond à plus de 1 000 violations de cybersécurité chaque année, a affirmé Hoh. La société s’est engagée à développer ses activités en Inde en permettant à ses clients et partenaires indiens de prendre des mesures décisives, de minimiser les risques, quelle que soit leur taille ou les contrôles de sécurité, a ajouté Hoh.

Rao apporte avec lui plus de 25 ans d’expérience à des postes de direction dans de grandes multinationales et entreprises. Il est reconnu pour avoir bâti des équipes performantes, ramené l’entreprise à la rentabilité et permis l’adoption de nouvelles technologies par les clients et les partenaires.

Pour Rao, il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour que les organisations indiennes adoptent une position proactive pour se défendre contre les cyberattaques dans ce paysage de menaces en évolution. S’appuyant sur une expertise en matière de renseignement et de réponse, la plate-forme SaaS Mandiant Advantage fournit aux organisations les outils dont elles ont besoin pour créer un programme de cybersécurité efficace, conformément à Rao.

« Je suis ravi de faire partie de l’équipe Mandiant, une équipe qui se consacre à offrir une expérience de première ligne inégalée et des renseignements sur les menaces à la pointe de l’industrie. La combinaison leader d’expertise, d’intelligence et de technologie adaptative de Mandiant est une force dans l’industrie », a déclaré Rao.

