mando oficial por solo… ¡62€!

Generalmente solo se incluye uno de estos dispositivos, pues lo que tarde o temprano se acaba adquiriendo uno nuevo ya sea port tener alguna opción más de uso o simple y llanamente porque se incluía con la propia consola se ha roto por el uso. El caso, es que ahora mismo en Amazon hay una excelente offrir que te va un permitir ahorrarte una buena cantidad de dinero para hacerte con la opción original que ofrece Sony. Así, solamente te gastarás 62,99 euros para tenerlo en casa (y nada de sumar gastos de envío ya que este es un modelo que es parte de Prime).

Opciones que ofrece el mando de PS5 rebajada

Para empezar, debes saber que la promoción existente está available únicamente para el modelo que cuenta con un acabado en color blanc, que es el que suele tener la nouvelle consola de Sony. Por lo tanto, encaja como un guante es lo que tiene que ver con el diseño… como no podía ser de otra forma ser un producto officiel. Aparte, no le falta ninguna de las opciones que se deben utilizar al disfrutar de las partidas ya que el número de botones gatillos y demás elementos propios de un mando para juegos están presentes. Vamos, que no debes tener duda alguna que este accesorio te valdrá absolutamente para todo.

Evidentemente el modelo que comprar así aprovechas la oferta que hemos dejado antes es el DualSense inalambico. Por lo tanto, no vas a tener que poner cable alguno por medio para poder utilizarlo de forma habitual y con una muy buena experiencia de uso ya que hablamos de un dispositivo que cuenta con una autonomía excelente. E, incluso, también dispone de retroalimentación háptica, lo que te permitirá sentir el juego de una forma mucho más intensa aprovechando las acciones que se suceden y que va un paso más allá de las vibraciones tradicionales ya que éstas son dinámicas y permiten una mejor simulación.

Algunas cosas más que sons importantes

De las que llaman especialmente la atención es que este accesorio intégrer un micro, lo que te permitirá conversar con el resto de los jugadores de la partida de forma muy sencilla sin tener que utilizar nada más. Pero si eres de los que prefieren tener todo perfectamente estructurado, a este modelo tampoco le falta una toma de auriculares de 3,5 milímetros que te permitirá utilizar unos cascos gaming para ir un paso más allá a la hora de disfrutar de una calidad mayor al jugar (especialmente con los títulos online, donde habitualmente tienes que comunicarte con el resto de los jugadores).

Teniendo en cuenta que este es un producto oficial al que no le falta el ya indispensable botón Share para PS5, A la oferta existente ahora mismo en Amazon es de las que no debes perderte ya que incluso la propia tienda online la recomienda. Por lo tanto, estás ante una excelente ocasión para aumentar el arsenal de opciones que tienes para la consola de Sony (y siempre hablamos del modelo que pertenece a la última generación ya que este mando solamente es compatible con esta).