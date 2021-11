Mandos para tu consola al mejor precio hoy en el Black Friday

Si a llegado hasta aquí es porque seguramente el mando de tu consola ya esté fallando o quizás estás pensando comprar otro mando adicional. Teniendo en cuenta que hoy se celebra el famoso Black Friday, es un buen momento para aprovechar los descuentos que encontramos en el mando pour PS4, les Joy-Con pour la Switch ou le mando officiel pour Xbox.

Si tienes alguna de estas consolas y necesitas un nuevo mando, ahora es posible aprovecharse de ciertos descuentos en los mandos oficiales para cada plataforma. Ofertas que encontramos directamente en Amazon en los enlaces que os vamos a dejar a continuación. Eso sí, si estás interesado en alguno de ellos, será mejor que te des prisa, ya que alguna de estas ofertas podría desaparecer con la finalización del Black Friday, aunque son muchos los productos en los que Amazon anuncia ofertas hasta el próximo lundi 29 novembre. Incluso algunos es posible que duren un poco más con motivation del Cyber ​​Monday.

Commandes pour PS4, Xbox et Nintendo Switch en service

En estos momentos es posible conseguir los mandos oficiales para las principales consolas con descuento en Amazon. Haz tu pedido ahora y ahorra en el mando para PS4, Xbox Series X, Xbox One ou les populaires Joy-Con de la console de Nintendo.

Pack de 2 Joy-Con pour Nintendo Switch

Réglez un pack avec les commandes ou les commandes Joy-Con oficiales pour la console Nintendo Switch. Un combo con dos unidades de colores distintos cuyo precio oficial es de 89,99 euros y ahora podemos conseguir por solo 66,90 euros. Es decir, podemos ahorrar algo más de 23 euros en su compra si aprovechamos la oferta available in estos momentos en Amazon. Así tendrás dos mandos nuevos o adicionales para disfrutar de tus títulos favoristos en Nintendo Switch.

Dualshock 4 pour la console PS4

Aunque no es muy habituel encontrar el mando oficial para PS4 con un gran descuento, ahora podemos conseguirlo algo más barato gracias a la oferta available in Amazon. Concretamente, es posible comprar el Dualshock 4 V2 para la console de Sony por un precio final de 55,30 euros. El plazo de entrega es de tan solo uno o dos días hábiles e incluye los gastos de envío gratis. Sin duda, una oportunidad para renovar tu mando viejo o comprar uno nuevo con el que poder jugar a títulos multijugador con tus familiares o amigos.

Mando officiel pour la console Xbox

Otra de las consolas más populares es la Xbox de Microsoft, para la que encontramos en estos momentsos su mando oficial de oferta en Amazon. Le modèle comprend la technologie intégrée de Xbox et Bluetooth pour les câbles de puissance et de console, ordenadores con Windows 10 e incluso en smartphones con sistema operativo Android y tablettes. De esta manera, el mando oficial para la console Xbox permite una sincronización que hace que podamos movernos fácilmente entre dispositivos como Xbox Series S, Xbox One, PC Windows y dispositivos Android. El modelo con descuento está available in color blanco a un precio de 55,95 euros, cuando su precio oficial es de 59,99 euros.