Mandu Mahotsav 2021-22 commence ! À quoi s’attendre au festival pour explorer l’ancienne ville fortifiée du Madhya Pradesh

Mandu Mahotsav 2021-22 : L’horloge a sonné jeudi à 5h30 et les célébrations d’inauguration de Mandu Mahotsav 2021-22 ont débuté dans le Madhya Pradesh. La montgolfière a marqué le début de l’inauguration et elle a été suivie du Mandu Cycling Tour, du Heritage Tour ainsi que du Mandu Instagram Tour. Mandu Mahotsav est un festival de cinq jours, du 30 décembre 2021 au 3 janvier 2022, visant à promouvoir l’ancienne ville fortifiée de Mandu. Au cours de la cérémonie d’inauguration, le Food District, le Art and Craft District et le Shopping District ont également commencé à fonctionner, et une excursion de tourisme rural a également été inaugurée à Mandu’s Heritage.

La soirée du 30 décembre a vu l’aarti de Maa Narmada se tenir à Rewa Kund, suivi de spectacles de danse et de musique, et d’une exposition de mode de motifs tribaux et modernes. La journée s’est terminée par la contemplation des étoiles dans le Dinosaur Park à 22h00, mettant ainsi fin à la cérémonie d’inauguration.

Pendant le festival de Mandu, les visiteurs peuvent espérer apprendre l’impression de formes d’art anciennes comme l’estampe Bagh des tribus elles-mêmes, tandis que les lumières illumineront Mandu pour permettre aux visiteurs de se promener librement dans l’ancienne ville fortifiée tout en profitant des décorations. Le festival, selon le site Web de l’événement spécialement mis en place, serait presque totalement exempt de circulation et les visiteurs auraient également les installations de bus à arrêts multiples.

Tous les jours du festival, des montgolfières seraient disponibles pour les touristes à 5h30 du matin, et ils pourraient également faire des tours à vélo Mandu, des excursions de tourisme rural, profiter du quartier gastronomique et du quartier commerçant ou de l’Art et Quartier artisanal tous les jours, selon que leur emploi du temps correspond aux offres. Des spectacles de danse et de musique ont également été programmés après 19 heures sur l’ensemble des cinq jours. Une séance d’observation des étoiles à 22 heures au Dinosaur Park sera l’événement de clôture des cinq jours.

Les visiteurs souhaitant profiter du festival de Mandu pourront obtenir le programme détaillé de l’ensemble du Mahotsav sur le site Web du festival de Mandu.

