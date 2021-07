Mandy et Jimmy trichent dans le choc du baiser .

Jimmy est reconnaissant pour le soutien continu de Mandy (Photos: ITV)

Mandy Dingle (Lisa Riley) soutient Jimmy King (Nick Miles) depuis l’explosion de la grange et la mort de Paul Ashdale (Reece Dinsdale) à Emmerdale.

Avec Jimmy convaincu qu’il va en prison ; Mandy était là pour son amie alors que le mariage de Jimmy avec Nicola (Nicola Wheeler) est actuellement en lambeaux.

Dans un épisode récent, Jimmy a tellement apprécié le soutien de Mandy qu’il a laissé échapper qu’il voulait qu’ils soient plus que des amis. Malheureusement, l’embarras de Jimmy signifiait qu’il s’était enfui avant que Mandy ne puisse lui dire ce qu’elle ressentait.

Cependant, à venir, cette relation potentielle est revisitée comme dans une tournure choquante, Mandy et Jimmy partagent un baiser.

Alors que l’audience de Jimmy est en cours, il est complètement ébranlé par l’expérience et les paroles positives de Nicola ne l’aident pas.

Le lendemain, Mandy lit à Jimmy le discours qu’elle a préparé pour le juge, il est submergé par la culpabilité et la gratitude, et se penche maladroitement pour un baiser.

Mandy renvoie le baiser avant qu’ils ne se séparent, et Jimmy mortifié s’excuse instantanément.

Coupable de son baiser avec Mandy, Jimmy part en prison.

Alors que les scènes du tribunal se terminent, quel sera le verdict?

Si Jimmy ne va pas en prison, fera-t-il quelque chose pour ses sentiments pour Mandy si son mariage avec Nicola prend définitivement fin ?

