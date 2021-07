Mandy Moore atteint son objectif d’alpinisme lors de sa deuxième tentative et en tirant son lait maternel

Mandy Moore a franchi une étape importante et elle l’a fait pendant l’allaitement. La star de This Is Us a récemment grimpé au sommet du mont. Baker à Washington avec des amis, et elle a partagé quelques mots sur la randonnée ardue sur son compte Instagram à côté de quelques clichés documentant le voyage.

“J’ai faim depuis un certain temps dans la nature et mon esprit rêve de montagnes depuis un an et demi”, a écrit Moore. “J’ai médité sur mes aventures et peut-être que c’est souvent lié à la naissance tout au long de ma grossesse (d’ailleurs mon expérience était waaaaaayyyyy différente de celle d’escalader une montagne lol) et j’étais prête à sauter sur l’occasion de vivre quelque chose d’amusant avec mes amies mamans préférées (Melissa et Adrienne).”

Moore a révélé que le groupe avait initialement prévu d’escalader le mont. Ranier, mais en raison des conditions météorologiques, des risques saisonniers et des vents violents, ils ont choisi Baker, qui est le cinquième plus haut sommet de la chaîne des Cascades. “Ceci étant ma première ascension ” technique ” et n’étant pas aussi préparé physiquement que je le souhaiterais, je me sentais un peu incertain de ce à quoi m’attendre MAIS j’ai continué à ruminer sur quel privilège c’est de bouger mon corps et combien je suis reconnaissant tout ce qu’il a fait et continue de faire pour moi”, a écrit Moore. « Où que nous soyons, ce serait assez bien pour moi.

Moore a également partagé des clichés du voyage sur son histoire, “Nous l’avons fait. Au sommet à 6h30 ce matin. Plus à venir. Je n’ai jamais été aussi fatigué. Et j’ai un bébé”, a écrit Moore sur un selfie où elle donne un coup de pouce tout en étant paré d’un équipement de randonnée. Moore a également partagé deux selfies d’elle-même en utilisant un tire-lait pendant les pauses. “Les nouvelles réalités de l’aventure”, a-t-elle légendé. “Et plus de pompage au sommet”, a-t-elle écrit à propos de l’autre. Moore partage son fils de 5 mois, Gus, avec son mari Taylor Goldsmith.

Moore est une randonneuse passionnée, et elle et Goldsmith ont escaladé le mont. Kilimandjaro en 2018. “En fin de compte, atteindre le seuil du véritable sommet a été plus émouvant et bouleversant que je ne l’avais pensé possible”, a écrit Moore à propos de l’expérience. “Le Kilimandjaro exige beaucoup de ceux qui parcourent ses sentiers. Vous n’avez pas d’autre choix que de vous présenter. Et nous l’avons fait. Il n’y a rien de plus stimulant que de réaliser que nous sommes tous capables de bien plus que ce à quoi nous nous accordons.”