Mandy Moore partage des clichés d’allaitement sincères depuis la maison et l’ensemble “This Is Us”

En l’honneur de la Semaine nationale de l’allaitement, Mandy Moore parle de son propre parcours d’allaitement avec son jeune fils, Gus. Sur Instagram, Moore a posté quelques photos d’elle allaitant son fils à la maison et sur le tournage de This Is Us. Moore a accueilli Gus, son premier enfant avec son mari, Taylor Goldsmith, en février.

Moore a posté quelques photos d’elle et de Goldsmith en train de câliner leur nouveau-né pendant qu’elle l’allaite. Dans un autre cliché, l’acteur peut être vu dans les cheveux et le maquillage pour This Is Us (la faisant paraître beaucoup plus âgée pour filmer les différentes chronologies de la série) tout en nourrissant son fils. Elle a sous-titré toutes les photos avec une longue déclaration sur le déroulement de son parcours d’allaitement. Moore a noté qu’elle allaite Gus depuis six mois maintenant et que cela a été une “expérience gratifiante”.

“L’allaitement n’est pas toujours facile (conduits bouchés, synchronisation de la vie autour des tétées, pompage pour quand je suis au travail, etc…) expérience que je chérirai pour toujours”, a-t-elle commencé. “Il va sans dire que #fedisbest et je suis reconnaissant envers mon corps et le formidable soutien que j’ai eu autour de moi (surtout les premiers jours et semaines où je n’avais aucune idée de ce que je faisais) pour m’avoir permis cette fois de nourris mon gentil garçon.” Moore a terminé sa légende en incluant le hashtag, #NationalBreastfeedingWeek (la Semaine mondiale de l’allaitement démarre au cours de la première semaine d’août).

Comme mentionné précédemment, Moore a donné naissance à son premier enfant en février. Elle a annoncé la naissance de son fils via Instagram, partageant que son nom complet est August “Gus” Harrison Goldsmith. L’acteur de Princess Diaries a écrit à côté d’une photo de son petit garçon, “Notre gentil garçon, August Harrison Goldsmith. Il était ponctuel et est arrivé juste à la date prévue, pour le plus grand plaisir de ses parents. Nous étions prêts à tomber amoureux dans tous les de nouvelles manières, mais cela va au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer.” Moore a annoncé pour la première fois qu’elle attendait en septembre 2020. À l’époque, elle avait posté une photo d’elle-même et de son mari, dont la main était posée sur son ventre, et avait écrit que “Baby Boy Goldsmith” était attendu pour “début 2021”.