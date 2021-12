Mandy Rose et Sonya Deville de la WWE parlent sur les traces de Dwayne Johnson et John Cena (exclusif)

Mandy Rose et Sonya Deville ont un impact majeur sur la télévision de la WWE. Rose est la championne NXT féminine tandis que Deville est une figure d’autorité sur Monday Night Raw et Friday Night SmackDown. Mais pourrions-nous voir les deux passer à l’étape suivante et apparaître dans divers films et séries télévisées comme les légendes de la WWE Dwayne « The Rock » Johnson et John Cena ? PopCulture.com a récemment rencontré Rose et Deville, et ils ont expliqué à quel point ils aimeraient suivre les traces de Johnson et Cena.

« J’ai pris mon premier cours de théâtre à l’âge de 13 ans dans le sud de Jersey », a déclaré Deville à PopCulture. « J’ai toujours eu une passion pour le théâtre, le théâtre et le jeu d’acteur. Cela semble étrange et ringard, mais c’est presque thérapeutique pour moi d’entrer dans un rôle et de m’y plonger et d’être quelqu’un d’autre. Et j’adore faire cela avec ce que je fais en ce moment, mais j’adorerais aller plus loin un jour. Et je pense qu’un chemin comme Dwayne Johnson et John Cena est admirable pour presque tout le monde dans l’entreprise. Et j’adorerais être l’une des femmes pour faire cette transition aussi énormément. »

Lorsqu’il s’agit d’apparaître à la télévision sans bague de la WWE, Rose et Deville sont toutes deux apparues sur E! la série de téléréalité Total Divas, qui se concentre sur la vie des femmes Superstars de la WWE. Et avec la WWE ayant son propre studio de cinéma, Rose et Deville auront la possibilité d’étendre leur marque sur grand écran si l’occasion se présente.

« Je pense que c’est l’une de ces choses que la plupart d’entre nous aimeraient inspirer, évidemment comme Dwayne Johnson et John Cena », a déclaré Rose. « C’est juste l’une de ces choses où c’est vraiment cool à la WWE de pouvoir montrer d’autres côtés de cela. Je pense que je m’appuie sur ce que Daria (Sonya Deville) vient de dire à propos de son rôle dans lequel elle est en ce moment, comme quand Daria pour la première fois a signé et nous avons tous les deux d’abord signé, vous obtenez en quelque sorte, pas catalogué, mais vous êtes un peu comme, ‘Elle est la combattante. Elle est le modèle de bikini. Elle est la n’importe quoi.’ Je pense que c’est vraiment cool pour Daria d’être dans ce rôle en ce moment. Je lui dis toujours juste parce qu’elle est capable de montrer qu’elle peut très bien parler au micro, elle a toutes ces différentes couches dans son personnage. «

Pour Johnson et Cena, ils se sont imposés comme les futurs Hall of Famers de la WWE et deux des meilleures stars de cinéma au monde en ce moment. Johnson s’apprête à jouer dans le film de super-héros Black Adam. Cena a été vu dans The Suicide Squad plus tôt cette année et sera présenté dans la prochaine série dérivée Peacemaker.