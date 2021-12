Mandy Rose et Sonya Deville taquinent le retour de Tag Team Fire and Desire (exclusif)

Mandy Rose et Sonya Deville ont tracé leur propre chemin à la WWE au cours de la dernière année. Mais y aura-t-il un moment où les fans verront les deux se réunir et ramener l’équipe d’étiquettes Fire and Desire? PopCulture.com a récemment rencontré Rose et Deville, et ils ont parlé de la façon dont ils pourraient se réunir et dominer la division par équipe féminine.

« Il y a toujours de l’espoir, Fire and Desire », a déclaré Rose à PopCulture. « Eh bien, même si nous ne sommes plus jamais une équipe à l’intérieur du ring, nous sommes toujours une équipe à l’extérieur du ring, nous le savons avec certitude. » Rose et Deville ont fait leurs débuts sur la liste principale de la WWE en novembre 2017 avec Paige. À l’époque, le trio s’appelait Absolution, mais lorsque Paige s’est retirée de la compétition sur le ring et est devenue la directrice générale de SmackDown en 2018, Rose et Deville s’appelaient alors Fire and Desire. Le duo a failli devenir la première championne par équipe féminine de la WWE, mais a perdu contre Sasha Banks et Bayley lors de l’événement à la carte Elimination Chamber.

Le duo a continué à rivaliser jusqu’en 2019 jusqu’au début de 2020 avant la pandémie de COVID-19. En avril 2020, Fire and Desire se sont séparés lorsque Deville a trahi Rose alors qu’elle l’empêchait de voir son amour Otis. Les deux s’affronteraient pendant quelques mois qui se termineraient par un match à SummerSlam. Rose a remporté le match et Deville prendrait un peu de temps avant de revenir en janvier.

« Je suis tellement fier de ce que nous avons fait avec cette histoire », a déclaré Deville à PopCulture. « Je veux dire, et vraiment nous étions deux, à l’époque, des filles de niveau moyen inférieur qui n’obtenaient pas de longs matchs à la télévision ou quelque chose comme ça. Et nous avons pris une histoire et nous en avons fait quelque chose de génial. Et nous avons dessiné le fans, malgré notre pouvoir de star et notre classement à l’époque. Et puis nous avons vraiment élevé nos deux marques en le faisant et nous avons prouvé beaucoup de choses à nous-mêmes et à tout le monde. Et c’est donc quelque chose dont je suis vraiment fier. Et nous Nous avons posé de bonnes bases là-bas, puis nous nous sommes séparés et la vie a suivi son cours. »

Rose est maintenant en NXT et est la championne NXT féminine en titre. Deville peut être vue sur Raw et Smackdown alors qu’elle joue une figure d’autorité dans les deux émissions.