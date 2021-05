Mandzukic, nouvelle victime de la “ malédiction ” du 9 de Milan

24/05/2021 à 16:48 CEST

.

Maillot numéro 9 de Milan, un numéro enveloppé dans une “malédiction” depuis le départ de Filippo Inzaghi en 2012ajouté au croate Mario Mandzukic à sa longue série de “victimes”, comme l’attaquant vétéran, signé en janvier dernier, a fait ses adieux au club milanais ce lundi incapable de marquer des buts.

“C’était un plaisir de jouer avec Milan. Je suis reconnaissant au conseil d’administration du club de m’avoir donné cette opportunité, aux entraîneurs pour leur travail et à mes coéquipiers qui sont non seulement d’excellents joueurs mais aussi un excellent groupe de garçons », a écrit Mandzukic, 35 ans, sur son compte Instagram. pour dire au revoir. de Milan.

“Je suis heureux d’amener ce grand club en Ligue des champions, auquel il appartient. Je ne souhaite que le meilleur pour ce club pour l’avenir », a ajouté l’attaquant expert, ancien joueur de l’Atlético Madrid, du Bayern Munich ou de la Juventus Turin, entre autres.

Mandzukic, est arrivé gratuitement à Milan lors du dernier marché d’hiver pour tenter de donner une alternative au Suédois Zlatan Ibrahimovic, a vécu six mois accablés de blessures et pouvait à peine jouer 287 minutes, sans voir la porte.

Malgré le peu d’importance, le Croate laissé un bon souvenir à Milan et il a été le protagoniste d’un geste noble lorsqu’il a renoncé à son salaire de mars, n’ayant presque jamais été disponible à cause de ses problèmes physiques.

Cependant, son nom a été ajouté à une liste d’illustres numéros 9 qui n’ont pas réussi à triompher avec Milan depuis le départ de Filippo Inzaghi, légende de l’équipe “rossonero” et de l’équipe italienne.

L’Espagnol Fernando Torres, Brésiliens Alexandre Pato et Luiz Adriano, l’Argentin Gonzalo Higuain, le Portugais André Silva, Le polonais Krzysztof Piatek ou l’italien péruvien Gianluca Lapadulasont quelques-uns des attaquants qui ont porté le maillot laissé libre par Pippo Inzaghi et qui n’ont pas non plus brillé.

Le “Niño” Fernando Torres, un champion de tout avec l’équipe espagnole, est arrivé à Milan à l’été 2014 et a fait ses débuts avec un vrai but de la tête lors d’une visite à Empoli. Cependant, cet objectif était le seul de son étape, terminé au bout de six mois avec son retour à l’Atlético Madrid.

La “Pipita” Higuaín a également choisi le maillot numéro 9 et son expérience à Milan s’est terminée avec huit buts en 22 matchs, et avec un départ après six mois pour rejoindre Chelsea.

Avec Mandzukic, Milan dit au revoir à un attaquant qui a remporté 24 trophées dans sa carrière, y compris une Ligue des champions, une Super Coupe d’Europe, une Coupe du monde des clubs et neuf titres de champion.

En outre, est le deuxième buteur de l’équipe nationale croate (33 buts en 89 matchs), avec laquelle il a perdu la finale de la Coupe du monde 2018 en Russie contre la France.

Bien qu’il n’ait pas réussi sur le plan personnel, Mandzukic faisait partie d’un groupe qui ce dimanche, grâce à leur victoire 2-0 à Atalanta, est revenu en Ligue des champions après sept ans d’attente.

Milan a terminé deuxième de la Serie A, derrière les champions de l’Inter Milan et devant l’Atalanta et la Juventus, qui ont remis leur titre de champions d’Italie après neuf titres consécutifs.