Mandzukic revient dans l’équipe nationale de Croatie en tant qu’entraîneur

23/11/2021 à 17:02 CET

Ancien attaquant croate Mario Mandzukic a raccroché ses bottes le 3 septembre dernier. Après 17 saisons en tant que joueur du plus haut niveau et après un passage discret à l’AC Milan la saison dernière, le joueur a décidé de mettre un terme à sa carrière à l’âge de 35 ans. Cependant, le désir de se rapprocher du terrain n’a pas cessé et l’ancien joueur a décidé quelle sera la prochaine étape qu’il franchira dans sa carrière.

Dans ce sens, Mandzukic a décidé que l’avenir passe par les bancs et s’est mis au travail, depuis fera partie de l’équipe nationale croate en tant qu’entraîneur adjoint de Zlatko Dali & cacute;, un homme qu’il connaît bien, puisqu’il a été leur entraîneur pendant plusieurs années, comme l’a annoncé la fédération croate de football elle-même. Ils étaient précisément 89 matchs que l’attaquant a joué sous les ordres de Dalí & cacute; et ensemble ils ont eu l’incroyable vice-champion de la Coupe du monde 2018 en Russie, le meilleur résultat dans une compétition internationale dans l’histoire de l’équipe nationale croate.

Srebrni reprezentativac Mario Mand & zcaron;uki & cacute; novi je & ccaron; lan stru & ccaron; nog sto & zcaron; era izbornika Zlatka Dali & cacute; a. @ MarioMandzukic9, dobrodošao natrag me & dstrok; u Vatrene – vjerujemo kako & cacute; eš u trenerskoj ulozi biti jednako uspješan kao iu igra & ccaron; koj! ️‍🔥 pic.twitter.com/z23eVXt40A – HNS (@HNS_CFF) 22 novembre 2021

Concernant l’opportunité de pouvoir occuper ce poste, l’ex-joueur entre autres du Bayern ou de la Juventus, a affirmé : « Je sais à quel point l’équipe nationale comptait pour moi en tant que joueur et Je veux transmettre cette passion, mais aussi mon expérience, à la nouvelle génération de joueurs qui viennent. Dalí & cacute; Il s’est exprimé à cet égard en déclarant qu’il sera un renfort de luxe pour l’équipe nationale : « En parlant avec lui, j’ai été convaincu par son engagement, son intérêt et son aide, et je pense que son expérience exceptionnelle profitera grandement à nos joueurs, notamment les plus jeunes. »