Mané admet qu’il n’a toujours aucune idée du pied le plus fort de la signature de Liverpool en 2020

Sadio Mané a parlé à Soccer AM de sa note sur FIFA 22, où il a répondu à quelques questions sur ses coéquipiers de Liverpool.

C’est quoi l’histoire?

Eh bien, on a dit à Mané qu’il n’y avait qu’un seul joueur à Liverpool avec une note de pied faible de cinq étoiles sur FIFA 22, et on lui a ensuite demandé de deviner.

Après avoir brutalement exclu Fabinho, Joël Matip et Virgil van Dijk presque immédiatement, Mané a finalement compris.

Diogo Jota.

En développant la capacité de l’homme de 41 millions de livres sterling avec les deux pieds, Mané a déclaré: «Jusqu’à présent, je ne sais pas s’il est du pied droit ou du pied gauche. Je vais lui demander car je ne sais pas lequel est son plus confortable.

Jota est arrivé en septembre 2020, cela fait donc plus d’un an que lui et l’international sénégalais entre coéquipiers, et le n°10 de Liverpool ne sait toujours pas quel pied est son plus fort.

Clairement, l’international portugais est mortel des deux pieds.

Diogo Jota a été un coup de maître d’une signature par Liverpool

Michael Edwards l’a encore fait – la signature de Jota était un coup de génie du directeur du football de Liverpool.

Le joueur de 25 ans est polyvalent, joue avec passion et n’a besoin que d’une demi-opportunité pour trouver le fond des filets.

Jota a déjà 12 buts cette saison, dans laquelle il a présenté une merveilleuse variété de finitions avec son pied gauche, son pied droit et aussi sa tête.

Le trio de Mané, Roberto Firmino et Mohamed Salah semblait incassable, donc pour Jota arriver à Anfield et faire aussi bien qu’il a fait demande beaucoup de caractère.

Certains supporters l’ont même comparé à Luis Suárez après ses récents exploits, dans lesquels il a montré un peu de mordant dans son jeu.

La façon dont Jota va, il pourrait encore améliorer l’héritage de l’international uruguayen à Liverpool.

