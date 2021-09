Maneater, Killing Floor Boss soutient la loi anti-avortement du Texas

Photo : Sergio Flores (.)

Selon un tweet publié hier par John Gibson, président de Tripwire Interactive, le studio derrière Maneater et Killing Floor, il est « fier » que la Cour suprême des États-Unis ait autorisé une nouvelle loi anti-avortement au Texas plus tôt cette semaine.

La loi controversée interdit l’avortement après six semaines et va jusqu’à permettre aux citoyens privés de poursuivre les prestataires d’avortement ou toute personne même soupçonnée d’aider une femme à mettre fin à une grossesse. Cela crée essentiellement un système de primes ciblant les demandeurs d’avortement et appliqué par des résidents aléatoires du Texas.

Le tweet du 4 septembre du président de Tripwire, John Gibson, via son compte Twitter personnel, a expliqué qu’il était « fier » de la récente décision de la Cour suprême de s’abstenir de bloquer le projet de loi 8 du Sénat du Texas. Le projet de loi, qui est devenu loi à minuit le mercredi 1er septembre. interdit les avortements dans le Lone Star State après six semaines.

Cependant, la police et les élus de l’État ne seront pas ses exécuteurs. Au lieu de cela, ce devoir incombera aux citoyens privés, qui sont désormais habilités à intenter des poursuites contre toute personne ou tout groupe qui, selon eux, facilite l’avortement. Cela pourrait même inclure des personnes qui se contentent de conduire un patient à une clinique, de l’aider à entrer en poussant un fauteuil roulant ou de lui tenir la main pour plus de confort. Tout citoyen du Texas peut désormais les poursuivre pour 10 000 $.

Le Texas a effectivement créé un système de surveillance exploité par des citoyens privés, dont le seul but est d’empêcher les femmes d’accéder en toute sécurité à l’avortement. Alors que les avortements seront toujours légaux au cours des six premières semaines, la majorité des femmes ne réalisent pas encore qu’elles sont enceintes à ce moment-là. Comme le note Jezebel, « Bien que les patients du Texas aient toujours le droit à un avortement par Roe v. Wade, après mardi, ce sera au mieux théorique. »

De toute évidence, il s’agit d’une loi maléfique et misogyne qui nuira à des milliers de femmes et d’autres personnes ayant des utérus qui n’ont pas les ressources nécessaires pour voyager à l’extérieur du Texas pour accéder à des avortements sécurisés. Cela obligera les femmes désespérées à faire face au choix inimaginable de tenter d’accéder à des procédures potentiellement dangereuses et dangereuses à l’abri des regards indiscrets ou de mener à terme une grossesse non désirée contre leur gré. C’est une loi terrible, incroyablement horrible, rendue légale uniquement par l’abus croissant de la Cour suprême du soi-disant dossier fantôme pour statuer sur des affaires extrêmement lourdes de conséquences.

Pourtant, le président de Tripwire Interactive, John Gibson, est heureux de tout cela. Dans son tweet, il s’est également décrit comme un “développeur de jeux pro-vie”. Il a estimé que c’était très important de partager avec le monde. M. Gibson mentionne également qu’il ne « fait pas de politique » très souvent. Il a clairement décidé de faire une exception pour partager un peu d’enthousiasme face à cette loi conçue pour blesser les femmes en les dépouillant de leurs droits humains fondamentaux.

Kotaku a contacté Tripwire Interactive au sujet du tweet de Gibson soutenant la loi controversée anti-avortement.

Les réactions au tweet sont venues rapidement au fur et à mesure qu’il se propageait sur les réseaux sociaux, avec de nombreux développeurs de jeux vidéo, écrivains, concepteurs et fans se penchant sur le tweet troublant de Gibson. Beaucoup ont également exprimé leur déception que la déclaration de Gibson entraînera sans aucun doute un plus grand stress pour les gens qui travaillent sous lui chez Tripwire et doivent maintenant faire face à cette merde. De plus, il ne peut pas être agréable de savoir que votre patron est d’accord avec les femmes du Texas qui perdent le droit de contrôler leur propre corps. Certaines personnes ont juré d’arrêter de jouer aux jeux Tripwire existants et futurs, allant même jusqu’à bloquer l’éditeur sur leurs comptes Steam.

Si vous souhaitez aider les femmes à payer pour des avortements sécurisés, vous pouvez faire un don au Lilith Fund, à Jane’s Due Process ou au Texas Equal Access Fund. Ces groupes aident les femmes de l’État à se permettre des avortements, leur fournissent un soutien et des ressources, ainsi que d’autres services utiles. Avec l’adoption choquante du projet de loi 8 du Sénat du Texas, le soutien d’organisations comme celles-ci est devenu encore plus important pour les femmes du Texas, qui font face à un avenir incertain dans un État qui leur refuse désormais le contrôle de leur corps.