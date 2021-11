Manel Monteagudo admet avoir menti en disant qu’il était dans le coma depuis 35 ans

11/12/2021 à 13:59 CET

EPE / AL

Un menteur est attrapé avant qu’un boiteux ne soit attrapé, dit le dicton populaire. Et il n’est pas sans raison. Cette fois, c’est Manel lui-même qui a reconnu que tout était mensonge et qu’« il était une mère ».

L’histoire de Monteagudo, écrivain naturel de la commune d’Outes, Noia, dans la province de La Corogne, a fait le tour du monde sans qu’il en ait l’intention. Et il l’a fait parce qu’il voulait le raconter de cette façon, à travers son livre De Mariño au poète, dans lequel il passe en revue sa vie en se concentrant sur ses «35 ans dans le coma» et en donnant de nombreuses interviews aux médias, dont FARO. DE VIGO, média appartenant au même groupe, Prensa Ibérica, qui a publié un intéressant entretien avec l’écrivain le 29 octobre à l’occasion de la présentation de cette publication à Pontevedra.

Manel Monteagudo Il a reconnu ce vendredi qu’il n’était pas à 35 ans dans le coma, et s’est excusé pour ce qui s’est passé. « J’ai dû le couper avant car cela a dégénéré, à aucun moment ma revendication n’a été une telle chose. J’assume toute la culpabilité et j’accepte ce qu’ils me disent », a-t-il déclaré devant les micros de TVE.

Mais ce qui semblait être une histoire incroyable se préparait comme ça : quelque chose d’invraisemblable. L’auteur disait-il vraiment la vérité ou n’y avait-il que des extraits précis dans l’ensemble de son discours ? La presse écrite, les radios et les télévisions se sont fait l’écho de cette possibilité, faisant de ce galicien un « sujet tendance ».

Les sonnettes d’alarme que son histoire n’était pas vraie sont venues de ses propres voisins, ainsi que d’autres connaissances, assurant qu’ils l’avaient vu mener une vie normale dans les années où il prétend avoir été dans le coma, entre 1979 et 2014, quand il affirme qui s’est réveillé.

Électricien officiel

Manel Monteagudo, pseudonyme de José Manuel Blanco Castro, s’est embarqué en hauteur comme électricien et À l’âge de 22 ans, il est victime d’un accident en tombant d’une hauteur de vingt pieds sur un cargo à destination de l’Irak.. C’est ce qu’il a dit à FARO fin octobre dernier.

A partir de ce moment, il a affirmé ne plus se souvenir de rien, jusqu’à ce qu’il se réveille 35 ans plus tard dans sa maison, avec sa petite amie à ses côtés.

« Je me suis réveillé dans une pièce que je ne connaissais pas, ici où je vis toujours. Il ne reconnaissait rien, il était très surpris, il ne comprenait rien. Soudain, une femme aux cheveux gris arrive et se jette sur moi en pleurant. Dès que j’ai vu son visage, j’ai reconnu ma copine de l’époque & rdquor;, a-t-il raconté à ce journal.

Elle l’a présenté à leurs deux filles en commun, et peu de temps après, il est devenu grand-père.

C’est la question des années de naissance des filles est l’une de celles qui ne correspondaient pas tout à fait aux dates avec l’histoire que raconte Manel Monteagudo. Il y a d’autres questions qui l’interrogent également, comme une nouvelle publiée par FARO en avril 1992, dans lequel un marin de Noia nommé José Manuel Blanco Castro, un membre d’équipage du bateau de pêche de La Corogne « Marcelo & rdquor ;, a dû être évacué après avoir souffert d’insuffisance respiratoire alors qu’ils naviguaient dans les eaux du Gran Sol. nom et origine. , les dates ne s’additionneraient pas non plus.

L’histoire de Manel Monteagudo a été étayée par le fait qu’il a été admis pendant des années, comme il l’a affirmé, dans un hôpital en Irak, un fait difficile à prouver depuis l’Espagne. « J’ai dû apprendre à marcher, à lire, à bien parler, mais pas tout à fait bien, car à l’hôpital d’Irak, ils ont endommagé mes cordes vocales avec un tube. Ce n’est pas mon ancienne voix. J’ai aussi dû apprendre à écrire & rdquor;, a-t-il déclaré dans son interview.