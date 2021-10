Telemundo Kelvin Noe Renteria

Depuis que le public a rencontré pour la première fois le bien-aimé « Vaquero » Kelvin Noé Renteria, dans les arènes d’Exatlon aux États-Unis, il a été captivé par sa bonne attitude, sa dextérité physique et ses larges aptitudes athlétiques qui l’ont à deux reprises rapproché de atteindre le triomphe de la soi-disant «concurrence la plus féroce de la planète».

Sans surprise, à deux reprises, il a été tout près de remporter la victoire, de soulever le trophée tant convoité et de recevoir les 200 000 $ attendus en espèces, mais bien que cela n’ait pas été le cas pour Kelvin, de nouvelles opportunités se sont ouvertes pour lui et elles ont donné un nom au Mexicain sur les écrans de télévision, gagnant l’affection et la préférence de tous.

D’EXATLON à LA MAISON DES CÉLÈBRES

Mais Kelvin Renteria ne s’est pas laissé emporter au terme de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, et dès la fin de la compétition, il a de nouveau plié bagage et s’est lancé dans une nouvelle émission de téléréalité. C’est « La Casa de los Famosos », le nouveau pari de Telemundo, où 16 célébrités ont commencé confinées dans un manoir, dans le but de relever différents défis et d’élaborer des stratégies.

Dans cette nouvelle émission de télé-réalité, le gagnant, comme dans Exatlon, recevra 200 000 $ et un tremplin d’exposition important, puisque le fait de rester à l’écran quotidiennement est important pour des personnalités comme Kelvin, qui débute tout juste sa carrière à la télévision.

Ce qui est vrai, c’est qu’à La Casa de los Famosos, il y a eu beaucoup de drames, de bagarres et même de romances et Kelvin n’y échappe pas. En effet, l’athlète, qui est célibataire, est entrée dans la maison controversée sans grand plan pour trouver l’amour, mais tout a changé depuis l’entrée de l’influenceuse Manelyk, en remplacement de Kimberly Flores, qui a quitté l’émission pour se concentrer sur sa famille.

Manelyk brisera-t-il le cœur de Kelvin Renteria ?

Ce n’est un secret pour personne car elle-même s’est chargée de le partager. Manelyk aime beaucoup Kelvin et bien qu’il en ait parlé très fort, il a pour sa part essayé de rester concentré sur le jeu, et pas tellement sur l’amour.

Mais cela n’a pas empêché les abonnés de se concentrer sur cette interaction. En fait, Kelvin a de nouveau été choisi comme leader de la semaine et comme d’habitude, il peut se rendre dans la suite du manoir avec le compagnon qu’il choisit et comme tout le monde s’y attendait, il a invité Manelyk.

Contrairement à ce que beaucoup pensaient, ils se reposaient et mettaient même des oreillers pour rester séparés au lit et ils se comportaient comme de bons amis, Kelvin étant, selon les adeptes, un vrai gentleman avec le Mexicain.

Maintenant, cela a généré une série d’inconnues de la part d’autres personnes qui assurent que Renteria s’exposerait au beau Manelyk qui lui brisait le cœur, le prenant uniquement comme une romance au sein de la maison.

En fait, des rumeurs assurent que même la production de « La Casa de los Famosos » favoriserait une romance entre les deux Mexicains. Ne manquez pas cette vidéo qui explique plus en détail :

VONT-ILS BRISER LE COEUR DE KELVIN ? LES LUMIÈRES SE SONT ÉTEINTES ? LA MAISON DES CÉLÈBRES # ExatlonEstadosUnidos #ExatlonEEUU # telemundo2021-10-14T21 : 58 : 49Z Exatlon États-Unis Now Same ↓

