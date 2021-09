Manelyk entre dans La Casa de los Famosos, téléréalité Telemundo

Comme nous l’avions mentionné auparavant, le célèbre ancien participant de Rive d’Acapulco, Manelyk González Il est arrivé à la maison du célèbre ce mercredi 22 août quelques jours après l’annonce de son arrivée pour remplacer Fleurs de Kimberly qui a quitté la maison pour des affaires familiales.

Bien sûr, l’un des plus heureux était Célia lora, qui est une très bonne amie de cette célèbre jeune femme qui s’est démarquée par sa façon d’évoluer dans le Télé réalité de MTV, où il a atteint sa popularité.

Son arrivée était inattendue, et un moment très tendu se passait dans la maison, une émission d’animation qui a fait beaucoup parler et dans laquelle ses membres n’ont pas hésité à tout donner.

Juste avant de se lancer dans cette émission de téléréalité, Manelyk montrait sa beauté sur Instagram où il montrait qu’il portait un nouveau look, Avec laquelle elle était prête à dominer la maison dès son arrivée, en plus de s’entraîner très dur dans la salle de gym pour aller aussi avec une excellente silhouette.

La production a fait savoir aux habitants que Manelyk remplace Kimberly, qui aura les mêmes obligations et droits qu’elle, elle doit donc rencontrer l’une des équipes pour jouer le reste de la semaine.

Manelyk González arrive à la Casa de los Famosos

Il est également interdit de parler de tout ce qui s’est passé en dehors du programme avec Kimberly Flores et si quelqu’un le fait, il pourrait recevoir une sanction très sévère, même si nous pouvons le commenter brièvement.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Kimberly Flores est mariée à Edwin Luna et a 2 enfants, donc certaines de ses actions au sein de la série n’ont pas été bien prises par ses enfants, son mari et même la plupart des spectateurs, qui ont regardé une vidéo dans laquelle J’étais très proche d’un autre participant et il y a eu encore un moment plus proche, mais nous vous recommandons de rechercher la note sur notre site pour tout savoir.

L’entrée de Manelic González au domicile du célèbre est importante mais bien plus encore pour Celia Lora qui a des ennemis Pablo Montero et Alicia Machado ces dernières semaines.

