Manelyk González cesse d'être ami avec Celia Lora après la réalité

Après ce qui s’est passé à l’intérieur du célèbre Télé réalité à partir de Telemundo La Maison des Célèbres, Beaucoup de ses participants ont montré qu’ils ne sont pas les mêmes personnes après une telle expérience, c’est arrivé à Manelyk González, qui a décidé de révéler certains faits dans une émission en direct avec ses plus de 13 millions de followers en Instagram.

Dans la vidéo en direct le célèbre La jeune fille avouait qu’elle était très frustrée et qu’elle avait changé les plans qu’elle avait pour son anniversaire, ainsi qu’elle répondait également à quelques questions que les personnes présentes dans le chat lui posaient.

L’une des questions les plus difficiles à répondre et ce qu’on lui a demandé d’autre concernait son amitié avec Celia lora, elle assure qu’il y a encore une distance entre eux et qu’elle ne croit pas pouvoir se rapprocher d’elle, tout cela grâce à ce qui s’est passé dans la Réalité.

Elle grandit dans le show business, ses parents sont célèbres et depuis que j’étais petit au milieu, je pensais que je savais déjà manier le tissage et animer un programme, il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu’est un Télé réalité et dans la vraie vie, trouvez-vous un autre travail ou ouvrez une autre page, regardez-les… Je ferais mieux de ne plus parler », a-t-il déclaré.

Apparemment elle considère que Celia aurait dû séparer un peu plus la réalité de ce qui se passait dans le programme, une rivalité est peut-être devenue incontrôlable, on dit même qu’elle a cessé de suivre sur Instagram, certains utilisateurs ont cherché et ne l’ont pas trouvée dans son suivi liste.

Certaines personnes trouvent étrange que cela se soit produit, elles ne s’y attendaient pas, mais il semble qu’elles soutiennent Manelyk dans sa décision, assurant que c’est la meilleure décision qu’il puisse prendre.

Il y a des internautes qui ont également commenté que Celia Lora n’a pas raison, malgré le fait qu’elle en a beaucoup, il y a ces gens qui sont très contre elle et dans tout ce qu’elle fait et ne dort pas une seule seconde dans l’exprimer à travers vos messages sur Internet.

