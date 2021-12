.

L’émission de téléréalité la plus récente sur le réseau Telemundo, avec un succès écrasant, était « La Casa de los Famosos », une expérience dans le meilleur style d’autres émissions de téléréalité célèbres telles que « Big Brother VIP », où 16 visages bien connus de les médias de communication en espagnol resteraient confinés dans une maison luxueuse, et à travers différents défis et stratégies, ils détermineraient un gagnant, qui serait la dernière personne dans la maison. Dans ce cas, le prix en espèces de 200 000 $ est allé à l’actrice et Miss Univers 1996, la Vénézuélienne Alicia Machado.

Alicia Machado : Adorée et très controversée

C’était très clair ce qui se passerait dans « La Casa de los Famosos » quand ils ont ajouté Alicia Machado. La belle et talentueuse ancienne reine de beauté a montré sa personnalité extravertie et dans de nombreux moments explosive lorsqu’elle a affronté plusieurs de ses camarades de classe, a essayé d’aider les autres et s’est même fait des amis très drôles, comme ce fut le cas avec Manelyk González, l’influenceur mexicain avec plus de 13 millions de followers sur les réseaux sociaux, où elle promeut son style de vie et dirige également un empire de la mode, des accessoires et même des vêtements de sport.

Alicia et Manelyk, toutes deux au caractère bien trempé, ont fait un doublé quasi instantané depuis que González a rejoint La Casa de los Famosos pour remplacer la mexicaine Kimberly Flores, qui a décidé de quitter le programme pour régler des problèmes personnels. l’union fut telle que l’audience de La Casa de los Famosos leur donna un nom, ils les appelèrent « Las Manelicias », des amis inséparables, contre toute conspiration de leurs compagnons au sein de la maison controversée.

Manelyk González et Alicia Machado ne sont-ils plus amis ?

Mais dans les réseaux sociaux la question s’est posée sur cette amitié, et si Manelyk González et Alicia Machado ne sont pas aussi proches qu’on l’a vu dans l’émission Telemundo, à tel point que les chaînes spécialisées de l’émission télévisée ont consacré des vidéos à ce sujet.

Un exemple clair est la chaîne YouTube JacoJR, qui a publié une vidéo faisant précisément référence à cela, où ils détailleraient que contrairement à ce qui a été spéculé sur les réseaux sociaux, Alicia Machado et Manelyk González sont amis, mais ce sont deux femmes à des étapes différentes. de leur vie.

Ne manquez pas la vidéo qui détaille un peu plus cette information sur Manelyk et Alicia, qui a une nouvelle fois suscité la polémique :

MANELYK ET ALICIA NE SONT PLUS AMIS ? ILS RUPENT L’AMITIÉ EN DEHORS DE LA MAISON DES CÉLÈBRES2021-11-24T15 : 43 : 28Z

Ils commentent également qu’Alicia Machado vient de quitter La Casa de los Famosos, elle est partie pour Miami, tandis que Manelyk reprendrait ses obligations au Mexique, et ils ont également souligné que les deux sont suivis sur les réseaux sociaux, ce qui indique que même s’il y en a un relation entre les deux.

Les messages de cette vidéo n’ont pas attendu : « Ils continuent leur amitié, Ali continue de parler de cette amitié et quand ils auront le temps elle sera d’accord avec Mane pour aller s’amuser. Avant c’était pour être à la maison ensemble, maintenant que j’ai fini, Ali est allé à Miami et Mane est ici au Mexique. Ne dites pas des choses qui ne sont pas vraies !. », a assuré un adepte via YouTube.

Ici on espère qu’en effet, cette amitié va perdurer, on a encore envie de voir beaucoup de ce duo si particulier.